Challengers : Zendaya dans un triangle amoureux sulfureux (trailer)

Découvrez la bande-annonce sexy de Challengers nouveau film de Luca Guadagnino avec Zendaya, Mike Faist et Josh O’Connor.

Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) vient de dévoiler sa bande-annonce et c’est une nouvelle facette de Zendaya que le public va découvrir alors qu’elle joue une star de tennis, entremêlée dans un triangle amoureux sulfureux.

La star d’Euphoria, lauréate d’un Emmy, joue Tashi Duncan, une prodige du tennis devenue entraîneur qui « ne s’embarrasse pas d’excuses pour son jeu sur le court et en dehors », selon le synopsis. Elle est mariée à un champion du Grand Chelem nommé Art (Mike Faist), qui se retrouve en totale perte de vitesse avec plusieurs défaites consécutives.

La stratégie de Tashi pour la rédemption de son mari prend une tournure surprenante lorsqu’il doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et l’ancien petit ami de Tashi. Alors que leur passé et leur présent s’entrechoquent et que les tensions sont à leur comble, Tashi doit se demander ce qu’il lui en coûtera de gagner.

La bande-annonce dévoile la relation sulfureuse et sexuelle entre les trois qui a commencé alors qu’ils étaient encore adolescents, mais aussi les tensions qui en découlent. C’est une bande-annonce très sexy, au son de S&M de Rihanna et elle est à voir ci-dessous.

Challengers sortira dans les salles américaines le 15 septembre et sera disponible en France prochainement sur Amazon Prime Video.

Challengers – Trailer

Crédit ©Warner Bros