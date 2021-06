Kaamelott Premier Volet : Premier extrait du film avec Alexandre Astier et Alain Chabat

Découvrez un premier extrait du film Kaamelott Premier Volet avec Alexandre Astier et Alain Chabat.

Après de nombreux reports, le film Kaamelott Premier Volet s’apprête enfin à sortir en salles et pour faire patienter les fans, un premier extrait du film a été dévoilé en exclusivité par M6.

On y découvre Alexandre Astier, qui reprend son rôle d’Arthur, face à un Alain Chabat en forme qui revient en duc d’Aquitaine. À leurs côtés dans cette scène de repas, on trouve aussi Géraldine Nakache (la duchesse d’Aquitaine) et le nouveau personnage Alzagar joué par Guillaume Gallienne.

Cet extrait arrive quelques heures avant la nouvelle bande qui tombera plus tard dans la journée, à 17h.

Pour rappel, réalisé par Alexandre Astier, Kaamelott – Premier volet est attendu le 21 juillet prochain dans les salles.

Kaamelott – Premier volet – Extrait

Source : CineSeries / Crédit ©SND