Riverdale saison 5 : Un couple se sépare dans le premier épisode (Spoilers)

Un couple favori du public se sépare dans le premier épisode la saison 5 de Riverdale. Spoilers.

Riverdale a repris ce mercredi sur la CW et le premier épisode de la saison 5 est d’ores et déjà disponible sur Netflix depuis ce matin. Comme annoncé précédemment, le début de cette saison reprend là où les choses se sont arrêtées à la fin de la saison 4, qui n’a pas pu se terminer correctement à cause de la pandémie.

La série est sur le point de faire un grand saut dans le temps, mais avant ça, dans les premiers épisodes de la cinquième saison les personnages vivent les moments monumentaux de l’adolescence du bal et de la remise des diplômes. Le premier épisode a vu le bal de promo et le prochain verra la remise des diplômes. Après ça, la série fera un bon de sept ans dans le futur.

Le premier épisode de la saison a vu Archie avouer à Veronica qu’il avait embrassé Betty. Veronica a trouvé la chanson qu’il avait écrite pour Betty et l’a chantée dans son bar clandestin, pensant qu’il l’avait écrite pour elle. Se sentant coupable, Archie lui a dit la vérité. Les deux tourtereaux ont pris la décision de se séparer, et Veronica a pleuré son chagrin dans les bras de sa mère Hermione. Et évidemment, Hiram a tout entendu.

Si Archie et Veronica se sont séparés, les choses ne sont pas non plus très roses pour Toni et Cheryl. Le couple a été élu reines de la promo mais leur futur est menacé par la grand-mère de Toni qui n’accepte pas sa relation avec une Blossom. Toni doit alors faire un choix entre sa grand-mère et sa petite-amie et pour le moment, la grand-mère à l’avantage. Cheryl est dévastée à la fin de l’épisode, elle pense qu’elle est maudite à cause la réputation de son nom qui l’a précède. Est-ce qu’elles réussiront à vivre leur amour même avec cet obstacle ?

Ailleurs, Betty et Jughead continuent d’enquêter sur l’auteur mystérieux des cassettes vidéos qui ne s’arrête pas de frapper. Jughead n’est toujours pas au courant de ce qui s’est passé entre Betty et Archie.

La semaine prochaine, c’est la remise des diplômes puis ensuite la série verra les personnages à l’âge adulte. Une bonne chose puisque les acteurs pourront enfin jouer leur âge, ou du moins s’en rapproché parce qu’on rappelle que la majorité des acteurs sont plus proches des 25/30 ans que des 18 ans.

Riverdale saison 5 – Promo 5×02