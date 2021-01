Riverdale saison 5 : Chris Mason en mari jaloux de [Spoilers]

Chris Mason jouera le mari jaloux et manipulateur d’un personnage central de Riverdale dans la saison 5. Spoilers.

Dans la saison 5 de Riverdale, un grand saut dans le temps sera opéré. En effet, après la remise des diplômes et le bal de promo, les téléspectateurs retrouveront les personnages 7 ans dans le futur. Ils seront donc bien adultes et certains d’entre eux seront mariés. Ce sera le cas de Veronica Lodge, mais ce mariage ne devrait pas être très heureux.

Selon Deadline, l’acteur britannique Chris Mason (Pretty Little Liars The Perfectionists, Broadchurch) incarnera Chad Gekko, le mari jaloux et manipulateur de Veronica. Il se sentira particulièrement menacé par sa vie à Riverdale ainsi que l’amitié de Veronica et Archie qui apparemment, auront gardés de bons rapports depuis le lycée.

Mason est annoncé pour quatre épisodes, ce qui laisse entendre qu’il ne sera pas marié avec Veronica très longtemps.

Avant de plonger dans la vie d’adulte des personnages, ils recevront leur diplôme et se rendront au val de promo puisque l pandémie de COVID a empêcher la série de se finir correctement la saison dernière. Ils règleront une bonne fois pour toute cette histoire de cassettes vidéos étranges et perturbantes.

Riverdale revient le 20 janvier sur la CW.

