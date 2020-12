Riverdale saison 5 : C’est l’heure du bal à Riverdale High (affiche et images)

Découvrez l’affiche ainsi que des nouvelles images pour la saison 5 de Riverdale.

Les ados de Riverdale n’ont pas eu de bal de promo à la fin de la saison dernière, mais la saison 5 va rattraper le coup. Les fans de la série sont impatients de voir exactement ce que la série a en réserve et pour patienter, des images sont à découvrir.

Après que la saison 4 a été interrompue en raison de la pandémie COVID-19, la série est officiellement de retour – et elle va revenir de manière festive. La CW a dévoilé des photos pour le premier épisode de la saison 5. Les photos présentent le dernier jalon de la série, alors que les personnages du lycée se rendent à leur bal de terminal.

En plus des images, une affiche a été mise en ligne.

Le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa avait précédemment confié que les deux tiers de l’épisode 20 de la saison 4 étaient filmés et que les événements durant le bal étaient dans la boite. Cependant, ils ont décidé de ne pas se précipiter : « En fait, nous avions tourné le bal, où beaucoup de choses très dramatiques se produisent, mais nous n’avions toujours pas tourné de grands moments de personnages entre Archie et Veronica et Betty et Jughead. Donc, nous ne pouvions tout simplement pas faire ça. »

La saison 4 s’est terminée avec les lycéens qui ont trouvé un moyen de se débarrasser de M. Honey, qui est maintenant en route pour Stonewall Prep. Mais la saison n’a pas pu terminer son grand mystère autour du voyeur de la ville qui envoyait à tout le monde des vidéos super effrayantes et perverses. Le reste de la saison devrait ensuite faire un saut dans le temps.

Riverdale revient le 20 janvier sur la CW et devrait être disponible dès le lendemain sur Netflix.

Crédit ©CW