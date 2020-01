Star Wars L’Ascension de Skywalker : Pire score de toute la franchise sur Rotten Tomatoes

Star Wars L’Ascension de Skywalker est le film le moins bien noté de toute la franchise Star Wars sur Rotten Romatoes.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est apparemment le pire film de toute la franchise Star Wars selon les critiques. C’est du moins si on se fie au score du film sur le site Rotten Tomatoes. En effet, avec 52% de fraîcheur, le film se place dernier de la liste.

Contrairement au film Les Derniers Jedi, L’Ascension de Skywalker a été mieux reçu par le public que par les critiques. Le score du public du dernier film est à 86%, il semble ainsi que la majorité des fans sont plus satisfaits du film de J.J. Abrams que de celui de Rian Johnson.

Parmi le résultat des fans, Les Derniers Jedi est à 43% alors que les critiques l’ont noté à 91%. C’est assez intéressant de voir la disparité entre les deux.

En haut du classement, on trouve L’Empire Contre Attaque (94%) et Un Nouvel Espoir et Le Réveil de la Force sont ex aequo avec 93%.

Star Wars – Classement Rotten Tomatoes

• L’Empire Contre Attaque – 94%

• Un Nouvel Espoir – 93%

• Le Réveil de la Force – 93%

• Les Derniers Jedi – 91%

• Rogue One – 83%

• Le Retour du Jedi – 82%

• La Revenche des Sith – 80%

• Solo – 70%

• L’Attaque des Clones – 65%

• La Menace Fantôme– 53%

• L’Ascension de Skywalker – 52%

Source : Rotten Romatoes / Crédit ©Lucasfilm