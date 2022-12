Avatar 3 est complété à 95% selon le producteur Jon Landau

Jon Landau, le producteur d’Avatar déclare que le tournage d’Avatar 3 est déjà complété à 95 %.

Alors qu’Avatar La Voie de l’Eau est enfin dans les salles de cinéma du monde entier après 13 ans, il peut être surprenant pour beaucoup que la prochaine suite de la franchise ne soit pas loin d’être complétée.

Selon un rapport de Collider, le producteur d’Avatar, Jon Landau, a déclaré que la production d’Avatar 3 est déjà terminée à 95 %. Non seulement cela, mais le premier acte d’Avatar 4 a déjà été filmé, et les acteurs récurrents ont lu les scripts jusqu’à Avatar 5.

Landau a expliqué le processus de production des films : « Ce que nous avons fait, c’est tout d’abord que nous avons terminé les quatre scripts pour 2, 3, 4 et 5. [Le casting] les a lus. Ils savent où vont leurs personnages. Ils savent. Cela informe comment ils jouent ces scènes. Et nous avons tourné tout le film 2. Nous avons tourné 95% du film 3. Nous avons encore un peu de choses à faire. Et nous avons tourné le premier acte du film 4. […] Je pense que l’une des grandes choses que nous avons faites, et Jim [Cameron] a fait dans ces scripts, c’est que chaque film va vous emmener dans de nouveaux biomes et de nouvelles cultures. »

Si Avatar 3 est filmé à 95%, le travail de post-production est loin d’être fait. Dans son intégralité non coupée, le film durerait apparemment 9 heures et 14 minutes. Il est aussi dit que Cameron demanderait à ce que les VFX soient faits pour cette durée complète. C’est beaucoup de travail pour les équipes des effets spéciaux en post-production.

Jusqu’à présent, Avatar 2 fait de bons résultats au box-office, mais le film est juste en dessous des projections espérées. Mais avec le budget de production astronomique de ces films, atteindre le seuil de rentabilité signifie littéralement rapporter au moins un milliard de dollars dans le monde par film.

Avatar La Voie de l’Eau est actuellement dans les salles.

Source : Collider / Crédit ©20th Century Studios