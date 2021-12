Spider-Man No Way Home : Un score de 99% donné par le public sur Rotten Tomatoes

Spider-Man No Way Home satisfait presque tout le monde après sa sortie en salles avec un score de 99% donné par le public sur Rotten Tomatoes.

Le public général semble grandement satisfait du film Spider-Man No Way Home. Après les retours assez positifs des critiques, ce sont les fans qui ont donné leurs avis et ils ressortent en grande majorité très satisfaits des salles de cinéma. Et les résultats du box office prouve que les gens se déplacent pour voir le film en salles malgré la pandémie de Covid et le variant Omicron qui se répand rapidement.

Sur le site Rotten Tomatoes, qui répertorie les avis des professionnels et du public, au moment où ses lignes sont écrites, le score des critiques est à 94% tandis que celui du public est à 99% sur plus de 10000 comptes vérifiés. Les spectateurs préfèrent souvent se fier à l’avis des autres spectateurs plutôt que celui des critiques professionnelles, mais avec Spider-Man No Way Home, l’écart n’est pas énorme, les retours des deux côtés sont grandement positifs.

Si vous êtes fans du MCU, et surtout de Spider-Man en particulier, ce film est à voir. On ne rentera pas dans les détails mais on sait déjà que les méchants iconiques des franchises précédentes se trouvent dans le film. C’est vraiment le point culminant de trois générations et le film conclut la saga « Homecoming » de manière satisfaisante.

Evidemment, Marvel ne semble pas vouloir s’arrêter à et compte bien continuer avec un nouveau chapitre. Amy Pascal de Sony Pictures a déjà confié qu’une nouvelle trilogie est possible et Kevin Feige a aussi révélé que la suite était activement en développement.

Spider-Man: No Way Home est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : Rotten Tomatoes / Crédit ©Marvel/Sony