Spider-Man No Way : Il ne va pas falloir trop attendre pour la suite selon Kevin Feige

Kevin Feige confirme le retour de Tom Holland dans les futurs Spider-Man, alors que le film No Way Home affole le box office

Si depuis des mois beaucoup annonçait la fin d’une ère pour Spider-Man, Tom Holland particulièrement, beaucoup s’étaient imaginé que Spider-Man No Way home serait peut-être le chant du cygne de Tom Holland dans la peau de l’homme araignée.

Si l’on sait depuis que la franchise avec cet acteur n’est pas morte, Kevin Feige, le méga boss de Marvel au cinéma, a lui aussi confirmé que Spider-Man reviendra. Et plus vite qu’on ne l’imagine.

« Amy, Disney, Sony et Moi sommes en train d’en parler – oui nous sommes en train de développer la activement la prochaine histoire, ce que j’avoue sans concession parce que je ne veux pas que les fans fassent une angoisse de la séparation, comme après Far From Home. » a déclaré ce dernier à l’occasion d’une interview.

Il est vrai que le délai de développement avait été allongé pour des conflits Sony et Disney concernant justement la licence Spider-Man. Un conflit qui s’est résolu en 2019, permettant ainsi que le film soit fait, avant que la pandémie ne le repousse plusieurs fois jusqu’à sa sortie ce mois-ci.

Il n’est d’ailleurs pas étonnant que ce ne soit pas la fin de Spider-Man sur grand écran, puisque la franchise du Spider-Man de Tom Holland fonctionne bien.Voire même très très bien : Homecoming avait engrangé plus de 800 millions de dollars, et Far From Home près de 1,15 Milliards.

Spider-Man No Way home pourrait même exploser les scores aux Box-office, non seulement depuis le début de la pandémie, mais aussi depuis Avengers Endgame, puisque le Box-office du week end dépasse déjà les records, que ce soit en France avec plus d’un demi-million d’entrées avant le week end, ou aux USA, qui annonce un premier Box-Office à 121 millions de dollars le jours de sa sortie pour un cumulé week end à plus de 215 millions. Du jamais vu depuis la fermeture des cinémas en 2020.

Spider-Man No Way home est à retrouver en salle. La critique du Cerveau est à lire ici.

Crédit photo : ©Droits réservés / Source : Hollywood Reporter