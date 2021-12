Spider-Man No Way Home : Premières réactions et Tom Holland en a marre de mentir

Tom Holland en a marre de devoir mentir sur les secrets de Spider-Man No Way Home et découvrez les premières réactions positives du film.

Spider-Man No Way Home est un film rempli de secrets et il est très difficile pour Tom Holland de les garder, surtout quand l’acteur a la réputation de balancer des spoilers. Cependant, pour ce dernier film, Holland a été plutôt bon pour garder sa langue et n’en a pas trop dit, il a tenu le coup pour les gros spoilers.

En parlant avec Yahoo Movies UK, Holland a déclaré qu’il en avait marre de devoir cacher la vérité à ses amis et à ses fans. « Nous sommes assez fatigués de constamment mentir et tromper les gens. J’ai l’impression que ça me pèse sur la conscience maintenant. C’est difficile », a déclaré Holland.

Il révèle même que Sony avait initialement comme plan de garder les retours des méchants secrets, avec un mensonge élaboré : « Le plan initial était de faire en sorte que le film ressemble à une guerre civile entre moi et Doctor Strange et ils allaient tout garder secret », a-t-il poursuivi. « C’est impossible. »

En effet, c’est impossible. La production a finalement confirmé la présence d’Alfred Molina, puis celles de Jamie Foxx et Willem Dafoe. Mais la grande question est : est-ce que les précédents acteurs de Spider-Man sont présents dans le film ? Si c’est le cas, Marvel Studios et Sony Pictures font tout pour garder ça secret, mais avec toutes les fuites, c’est compliqué.

Premières réactions

Depuis des mois, le film est sujet aux spéculations, aux rumeurs et aux théories les plus folles de la part des fans et de la presse. Aujourd’hui, une poignée de chanceux ont enfin pu voir le film et connaissent désormais les secrets de No Way Home. La première mondiale du film a eu lieu hier soir et les projections presse sont en route et avec l’embargo levé, les premières réactions commencent à faire surface sur Twitter. Evidemment, aucun spoiler, juste des ressentis.

Comme prévu, la plupart louent la portée massive du film et son intrigue ambitieuse. Apparemment, le film contient aussi beaucoup de cœur, la plupart disent qu’il comprend plus d’émotions qu’on ne le pense.

Voici quelques réactions à chaud :

« Spider-Man: No Way Home ressemble à une version cinématographique d’une grande mini-série d’événements de bande dessinée (ala Batman Hush). C’était plus émouvant que ce à quoi je m’attendais, justifie la fin que je n’ai pas aimée de Far From Home, et envoie la franchise dans une direction passionnante »

Spider-Man: No Way Home feels a movie version of a big comic book event miniseries (ala Batman Hush). It was more emotional than I was expecting, justifies the ending I didn’t like from Far From Home, and sends the franchise in an exciting direction. pic.twitter.com/8OQCCGYDmw — Peter Sciretta (@PeterSciretta) December 14, 2021

#SpiderManNoWayHome vous fait ressentir tous les sentiments que vous pourriez ressentir. C’est 2,5 heures d’émotion, d’action, de plaisanteries et de cœur non-stop. Tout ce que vous voulez d’une histoire de Peter Parker. Cela n’a jamais été un meilleur moment pour être un fan de Spider-Man »

#SpiderManNoWayHome makes you feel every feeling you could possibly feel. It is 2.5 hours of nonstop emotion, action, quips, and heart. Everything you want from a Peter Parker story. It has never been a better time to be a Spider-Man fan. @MCU_Direct — Matt Roembke – TheDirect.com (@mattroembke) December 14, 2021

« #SpiderManNoWayHome est épique. Vraiment impressionné à quel point il tient sa promesse. On pourrait même dire qu’il en fait trop. Drôle, frénétique, finalement très émouvant. Je ne peux pas imaginer que beaucoup / tous les fans de Spidey seront déçus. »

#SpiderManNoWayHome is epic. Really impressed how much it delivers. One might even say it overdelivers. Funny, frenetic, ultimately really emotional. Can’t imagine many/ any Spidey fans will be disappointed. — Kevin Polowy (@djkevlar) December 14, 2021

« Je peux dire avec confiance que #SpiderManNoWayHome est LE MEILLEUR film Spider-Man en live-action. Une fin palpitante et émouvante à la trilogie « Homecoming », mais aussi un hommage intelligent, amusant et passionnant à 20 ans de films Spider-Man. À la fois hilarant et déchirant, j’ai honnêtement adoré chaque seconde. »

I can confidently say #SpiderManNoWayHome is THE BEST live-action Spider-Man movie. A thrilling & emotional end to the “Homecoming” trilogy, but also a smart, fun & exciting tribute to 20 years of Spider-Man movies. Both hilarious & heartbreaking, I honestly loved every second. pic.twitter.com/8xpqbTNgfz — Erik Davis (@ErikDavis) December 14, 2021

« #SpiderManNoWayHome est tout simplement incroyable. Chaque scène avec Willem Dafoe est SUPERBE. Une lettre d’amour aux fans. Je ne veux même pas dire autre chose. J’adore Homecoming, mais c’est peut-être mon préféré de la trilogie. J’ai hâte de le revoir. »

#SpiderManNoWayHome is simply amazing. Every scene w/ Willem Dafoe is GREAT. A love letter to the fans. I don’t even want to say anything else. I love Homecoming, but this may be my favorite of the trilogy. Can’t wait to see it again. 🕷❤️ pic.twitter.com/GBia3SlCqs — Kirsten (@KirstenAcuna) December 14, 2021

J’ai vu #SpiderManNoWayHome plus tôt dans la journée et il est vraiment à la hauteur du battage médiatique. C’est sombre, plein d’émotion et plein de surprises. J’ai hâte de le revoir avec beaucoup de monde. Rien que les performances seules en font quelque chose que vous ne voulez pas manquer. »

Saw #SpiderManNoWayHome earlier today and it definitely lived up to the hype. It’s dark, full of emotion and packed with surprises. I can’t wait to see it again with a crowd. The performances alone make this something you don’t want to miss. — Nathaniel Brail (@NateBrail) December 14, 2021

Ce premières réactions son très positives, espérons que le film soit vraiment à la hauteur et tienne ses promesses. Rendez-vous en salles demain pour en avoir le cœur net.

Crédit ©Marvel/Sony