Spider-Man 3, No Way Home ne sera pas le dernier film Spider-Man de Tom Holland

Qu’on se rassure, Tom Holland n’est pas près de ranger son costume de Spider-Man d’après la productrice Amy Pascal à l’occasion de la promo de Spider-Man3 No Way Home

Certains se posaient des questions sur l’avenir du Spider-Man de Tom Holland, alors que Spider-Man 3 No Way Home est sur le point de sortir un peu partout dans le monde.

Le film très attendu – qui crée déjà des émules puisqu’il devrait réunir les précédentes itérations de Spider-Man ainsi que les vilains des deux précédentes franchises – avait été annoncé comme la fin d’une ère par celui qui campe le héros de ce troisième film du MCU dédié à l’homme araignée.

Une annonce qui laissait croire que ce film ferait office d’adieu au Spider-Man de Tom Holland, alors que l’acteur se lance dans d’autres franchises au cinéma.

Qu’on se rassure, la productrice du film Amy Pascal, a fait une déclaration aujourd’hui qui va rassurer les fans de Spider-Man de Tom Holland. Il y a bien eu des négociations avec Marvel pour continuer à créer d’autres films Spider-Man, toujours avec Tom Holland. Spider-Man 3 No Way Home ne sera pas son dernier film.

C’est à l’occasion d’une interview promo avec le site Fandango que cette dernière a déclaré : « Ce ne sera pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel -) et ce n’est pas le dernier film Spider Man. Nous sommes en train de nous préparer pour le prochain Spider Man avec Tom Holland et Marvel, qui ne fera pas partie… Nous réfléchissons à chaque fois en trois films, et nous allons aller sur les trois prochains. Ce n’est pas la fin de nos films MCU. »

C’est désormais clair, Tom Holland reviendra bien dans la peau de Spider-Man, comme il avait annoncé pour une nouvelle ère qui s’offrira à lui. Une ère, loin de chez lui et peut-être à l’université, qui ferait donc suite logique à ses années Lycée. L’occasion de le voir aussi faire ses débuts de photographe au Daily Bugle.

Pour savoir comment va se conclure cette première trilogie de Spider avant la prochaine, il faudra attendre de voir Spider Man 3 No Way Home dans deux semaines au cinéma, le 15 décembre prochain.

Source : Fandango/ Crédit photo : ©Marvel/Sony