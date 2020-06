Tenet : « Ce n’est pas un film de voyage dans le temps » dit Christopher Nolan

Christopher Nolan explique que Tenet n’est pas un film sur le voyage dans le temps mais sur l’inversion du temps.

Le prochain film de Christopher Nolan reste un grand mystère et il faudra encore attendre un peu plus d’un mois avant de découvrir ce qu’il en retourne vraiment. Mais en attendant, le réalisateur a expliqué une chose : « le film n’est pas un film de voyage dans le temps ».

La bande-annonce laissait entendre qu’il s’agissait d’un film qui traitait du voyage dans le te temps mais ce n’est pas tout à fait ça, c’est plus une « inversion du temps ». Dans un interview avec Entertainement Weekly, il explique : « Ce film n’est pas un film de voyage dans le temps. Il traite du temps et des différentes manières dont le temps peut fonctionner. »

Il ajoute : « Je ne vais pas entrer dans une leçon de physique, mais l’inversion est cette idée de matériau qui a eu son entropie inversée, donc elle recule dans le temps, par rapport à nous. » Cela reste encore compliqué à comprendre.

Nolan tente aussi d’expliquer qui est le personnage principal joué par John David Washington et dans quel monde il évolue : « Nous avons affaire à un monde d’espionnage, nous avons affaire à un monde d’identités cachées. [John David] joue un agent connu sous le terme de «protagoniste». »

Il ajoute : « Tenet est le nom de l’organisation dans laquelle le protagoniste est intronisé. Il est très présent au cœur du film, mais, contrairement à Bond, il a une accessibilité émotionnelle très chaleureuse. »

Ce film est grandement conceptuel, c’est du Nolan tout craché et il est souvent facile de se perdre dans ce genre de film puzzle. Lui-même n’est même pas sûr des noms de ses personnages parce que dans le film, ils ont plusieurs identités.

En discutant du personnage de Robert Pattinson, il confie : « Nous pensons qu’il s’appelle peut-être Neil. Vous ne savez jamais vraiment ce qui se passe avec ces identités. [Neil est un] personnage légèrement malicieux qui opère dans ce qu’ils appellent ce monde crépusculaire d’agents dans différents services secrets. »

Ce qui est certain, c’est que le personnage de Kenneth Branagh est un méchant. L’acteur lui-même s’est confié à EW et explique : « C’est un méchant, cela ne fait aucun doute. Quand Chris m’a casté dans le film, il s’est donné beaucoup de mal pour s’assurer que je comprenais que ce personnage était vraiment sombre et qu’il était un individu impitoyable, avare, méchant, désespéré, terrifiant et dangereux. »

John David Washington campe le protagoniste de Tenet. Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Aux côtés de John David on trouve Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh.

Tenet sort en salles le 31 juillet prochain.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros