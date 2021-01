Thor Love and Thunder : Karen Gillan confirme son retour en Nebula

Karen Gillan confirme qu’elle reviendra en Nebula dans Thor Love and Thunder.

On le suspectait depuis longtemps, mais c’est désormais plus ou moins confirmé. Karen Gillan reprendra bien le rôle de Nebula qu’elle tient dans le MCU dans Thor Love and Thunder. Gillan est arrivée en Australie il y a peu de temps et elle a confirmé que c’était bien pour jouer Nebula.

En répondant à des questions de fans sur Instagram, quand l’un d’entre eux a suggéré qu’elle portait une perruque en préparation pour le rôle, elle a dit que c’était bien ses cheveux mais qu’elle les avait coupés pour ne pas avoir trop de cheveux sous le faux crane de Nebula.

« C’est la vraie affaire ! Ce sont mes cheveux. Je les ai coupés l’autre jour en préparation pour Nébula, pour que nous n’ayons pas à mettre tellement de cheveux dans le bonnet, car j’ai tellement de cheveux que c’est incroyable ! C’était trop épais. »

Karen Gillan talked about her preparations for #Nebula on her IG Stories. As she’s in Australia 🇦🇺 quarantining for 14 days before starting filming for #ThorLoveAndThunder #Thor #Thor4 @karengillan pic.twitter.com/eETrNhiAlI — MARVEL FANS UNITED (@MARVELFANSUNI) January 18, 2021

Techniquement, elle ne dit pas que c’est pour Thor 4 mais c’est le film Marvel qui se tourne actuellement en Australie et Les Gardiens de la Galaxie 3 est encore loin d’entrer en production. La déduction est donc assez simple.

Dave Bautista (Drax) et Chris Pratt (Star-Lord) sont également arrivés récemment dans le pays. Compte tenu de ce qui s’est passé à la fin de Avengers Endgame, avec Thor partant dans l’espace avec les Gardiens, cela a beaucoup de sens. Mais on ne sait pas quelle sera l’ampleur de leurs rôles.

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Tessa Thompson revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Studios/Disney