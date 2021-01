Thor Love And Thunder : Karen Gillan de retour en Nebula ?

Karen Gillan se trouve en Australie. Reprendra-t-elle son rôle de Nebula dans le film Thor Love And Thunder ?

Il est bien possible que Karen Gillan est aussi rejoint le casting grandissant de Thor Love And Thunder. En effet, l’actrice Ecossaise se trouve actuellement en Australie, là où se tourne le film. Elle a elle-même posté des images de Sydney sur les réseaux sociaux. Cela mène ainsi à spéculer sur la présence de son personnage Nebula dans le quatrième volet de Thor.

Karen Gillan (Nebula) has arrived in Sydney for Thor: Love and Thunder pic.twitter.com/HKsGFSayQM — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) January 7, 2021

Bien sûr, Karen Gillan se trouvant en Australie ne signifie pas nécessairement qu’elle est impliquée dans Thor Love and Thunder, mais ce serait certainement une énorme coïncidence. Si c’est le cas, elle rejoindrait sa co-star des Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt, qui lui, est bien confirmé au casting de Thor Love and Thunder. Il se dit également que Pom Klementieff (Mantis) et Vin Diesel (Groot) sont tous deux impliqués dans le projet.

Nebula a été vue pour la dernière fois dans Avengers : Endgame et est maintenant considérée comme l’une des membres officiels des Gardiens de la Galaxie. Elle fait désormais partie des gentils après sa rédemption.

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de lus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Tessa Thompson revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Studios/Disney