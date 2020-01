Eternals : Premier aperçu de Kumail Nanjiani sur le tournage (photos)

Découvrez un premier aperçu de Kumail Nanjiani et Lia McHugh sur le tournage du film Marvel Eternals.

Le film Marvel Eternals et toujours activement en production et les photos (non-officielles) du tournage continuent de faire leur apparition sur la toile. Après Gemma Chan et Kit Harington, c’est au tour de Kumail Nanjiani et de la jeune Lia McHugh de se dévoiler.

Nanjiani, qui incarne Kingo dans le film, a récemment partagé sa transformation physique en révélant son nouveau corps sculpté mais sur ces images, il est tout habillé. Sur les images, ont peut également voir McHugh qui incarne Sprite ainsi que le personnage de Gemma Chan.

Gemma Chan, Kumail Nanjiani, and Lia McHugh pictured on set of Marvel’s Eternals pic.twitter.com/pcqFYZCkVn — Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) January 18, 2020

The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Deviants.

Le casting inclut Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals sort le 4 novembre 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel