L’Exorciste : Le reboot en préparation pour 2021 ?

Un reboot du film L’Exorciste serait en préparation pour l’année prochaine.

Un autre film d’horreur classique est sur le point d’être rebooté. Selon Deadline, Morgan Creek Entertainment prépare un nouveau film L’Exorciste pour 2021.

On ne sait rien d’autre sur ce reboot de L’Exorciste pour le moment. On imagine que le projet devrait bientôt accélérer la pré-production et le casting s’il doit effectivement sortir l’année prochaine.

Ironiquement, SlashFilm a déterré un vieux tweet de 2015 indiquant que la société de production ne ferait jamais de reboot du film classique de 1973. De toute évidence, les choses ont changé au cours des cinq dernières années.

Réalisé par William Friedkin et basé sur le roman de William Peter Blatty, L’Exorciste original met en vedette Linda Blair dans le rôle de Regan MacNeil, une jeune fille possédée par le démon Pazuzu. Le film met également en vedette Ellen Burstyn dans le rôle de Chris, la mère de Regan, Jason Miller dans le père Karras et Max von Sydow dans le rôle du père Merrin.

Bien que les films d’horreur attirent rarement beaucoup d’attention aux Oscars, L’Exorciste a été nominé pour dix Oscars et en a remporté deux. Le film original a engendré deux suites, dont L’Exorciste II : L’Hérétique (1977) et L’Exorciste III (1990) et deux préquelles distinctes, L’Exorciste, au commencement (2004) et Dominion sorti en 2005.

Plus récemment, L’Exorciste a été adapté en série TV sur la Fox. C’était une suite directe du film original qui ignorait les autres films. La série a été annulé après sa deuxième saison.

Vraisemblablement, le film de 2021 effacera l’ardoise et offrira une nouvelle version du roman de Blatty.

