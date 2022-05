Grille CW saison 2022/23 : Fin pour Riverdale, The Flash et Superman & Lois à la mi-saison

Découvrez la grille de la rentrée 2022 de la CW avec The Flash et Superman & Lois retenues pour la mi-saison et la saison 7 de Riverdale qui sera la dernière.

Après NBC, ABC et CBS c’est au tour de la CW de dévoiler sa grille de rentrée. Une grille assez dépouillée de séries puisque trois d’entre elles ne reviendront pas avant la mi-saison. En effet, alors que la chaine est en pleine transition après la fusion de Warner Bros et Discovery, la saison 9 de The Flash, la saison 3 de Superman & Lois, la saison 4 de Nancy Drew et la saison 7 de Riverdale n’arriveront pas sur l’antenne avant 2023.

Et en parlant de Riverdale, ce sera bel et bien la fin pour la série. La CW a annonce que ce sera la dernière saison de la série basée sur les Archie Comics. La grande faucheuse continue ainsi de frapper mais au moins Riverdale est prévenu à l’avance, contrairement à Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi, Legacies, Dynasty, Charmed, Roswell, New Mexico, In The Dark et 4400, toutes annulées sans préavis cette année.

Après toutes ces annulations, il faut bien remplir la grille et trois nouvelles séries — Walker Independence, The Winchesters et Gotham Knights (retenue pour la mi-saison) — ne sont pas assez. La chaine diffusera ainsi des séries canadiennes dont Professionnals (une série de 2020 avec Tom Welling de Smallville et Brendan Fraser de Doom Patrol) et Family Law (avec Victor Garber de Legends of Tomorrow) ainsi que la saison 4 de Coroner que la chaine diffuse déjà depuis quelques années.

Autre changement de programme : alors que Stargirl aurait dû revenir cet été pour la saison 3, la série est repoussée à l’automne et sera mise en binôme avec Kung Fu le mercredi. La veille, la chaine diffusera The Winchesters, la série spin-off de Supernatural.

Côté franchises, All American et son spin-off All American Homecoming restent le lundi et Walker sera rejoint par la nouvelle Walker Independence le jeudi. Le reste de la grille sont des programmes non-scriptés.

LUNDI

20h — All American

21h — All American Homecoming

MARDI

20h — The Winchesters

2 h— Professionnals

MERCREDI

20 h — Stargirl

21 h — Kung Fu

JEUDI

20h — Walker

21 h— Walker Independence

DIMANCHE

20 h – Family Law

21 h – Coroner

Crédit ©CW