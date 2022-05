Saison 2022/2023 : CBS dévoile sa grille de rentrée et les trailers des nouveautés

CBS dévoile sa grille de rentrée et les trailers des nouveautés pour la saison 2022/2023.

Après NBC et ABC, c’est au tour de CBS de dévoiler sa grille de rentrée 2022/2023. Si la chaine a opéré quelques petits changements, notamment avec l’arrivée de nouveautés, les choses ne bougent pas trop.

La nouvelle série dramatique So Help Me Todd avec Marcia Gay Harden et Skylar Astin, obtient un créneau le jeudi soir, prenant une heure qui était auparavant consacrée à des comédies. Notez tout de même que si la soirée comédies est réduite, Young Sheldon et Ghosts restent le jeudi entre 20 heures et 21 heures. Les comédies du lundi, The Neigborhood et Bob Hearts Abishola restent à la place.

Fire Country, avec Max Thieriot (Seal Team), obtient la case du vendredi à 21 heures qui était auparavant occupée par Magnum P.I.; CSI: Vegas se déplace au jeudi, remplaçant Bull et laissant le mercredi entièrement consacré à de la télé-réalité. Le mardi sera toujours composé des trois séries de la franchise FBI.

La nouvelle série East New York fera ses débuts le dimanche soir à 21 heures, juste après The Equalizer, tandis que NCIS: LA change de créneau et passe à 22 heures.

La nouvelle série dramatique True Lies, basée sur le film de James Cameron, est confirmée pour la mi-saison.

Les descriptions des nouveautés et les trailers sont à voir après la grille.

LUNDI

20h-20h30 — The Neighborhood

20h30-21h — Bob ♥ Abishola

21h-22h — NCIS

22 h-23 h – NCIS: Hawaii

MARDI

20h — FBI

21h-22h — FBI International

22 h 00 — FBI: Most Wanted

JEUDI

20h-20h30— Young Sheldon

20h30-21h — Ghosts (nouvelle case)

21h-22h — SO HELP ME TODD

22h-23h — CSI : Vegas (nouvelle case)

VENDREDI

20h-21h — S.W.A.T. (nouvelle case)

21h-22h — FIRE COUNTRY

22h-23h — Blue Bloods

DIMANCHE

20h-21h — The Equalizer

21h-22h — NEW YORK EST

22h-23h — NCIS : Los Angeles (nouvelle case)

NOUVEAUTÉS

So Help Me Todd

La série voit Marcia Gay Harden et Skylar Astin dans le rôle d’une avocate pointue et méticuleuse, Margaret Wright (Harden) et Todd (Astin), son fils talentueux mais débraillé et sans but qu’elle engage comme enquêteur interne de son cabinet d’avocats. En tant que mouton noir de la famille Wright bien nantie, Todd est un excellent ancien détective privé décontracté, rapide d’esprit et qui a connu des moments difficiles après que son interprétation flexible de la loi ait fait révoquer sa licence.

Le penchant de Margaret pour l’excellence et le strict respect de la loi est en totale contradiction avec les méthodes décousues de Todd pour trouver son chemin dans des situations délicates. Lorsque Todd fait équipe par inadvertance avec sa mère sur une affaire, elle est surprise de se trouver dûment impressionnée – et fière de – sa capacité astucieuse à déceler des informations avec son charme et sa grande maîtrise de la technologie. Margaret voit enfin un moyen de mettre son fils sur une voie « appropriée » pour mener une vie adulte et financièrement solvable qu’elle approuve, et elle lui demande de rejoindre son entreprise. Todd est d’accord, car cela signifie récupérer son permis et faire à nouveau le travail dans lequel il excelle et qu’il aime.

La collaboration entre la mère et le fils est un premier pas important vers la réparation de leur relation fragile et dysfonctionnelle, et ils peuvent même repartir avec une meilleure compréhension l’un de l’autre à ce moment charnière de leur vie. Mais si Todd et Margaret pourront s’accepter pour ce qu’ils sont, c’est une toute autre affaire.

Aux côtés de Marcia Gay Harden et Skylar Astin on trouve : Madeline Wise dans le rôle de Allison, Tristen J. Winger dans le rôle de Lyle, Inga Schlingmann dans le rôle de Susan et Rosa Arredondo dans le rôle de Francey.

Fire Country

La série met en vedette Max Thieriot dans le rôle de Bode Donovan, un jeune condamné cherchant la rédemption et une peine de prison raccourcie en rejoignant un programme non conventionnel de lutte contre les incendies pour sortir de prison dans le nord de la Californie, où lui et d’autres détenus sont associés à des pompiers d’élite pour éteindre des feux de forêt massifs et imprévisibles dans toute la région. C’est une mission à haut risque et très gratifiante, et la chaleur monte lorsque Bode est affecté au programme dans sa ville natale rurale, où il était autrefois un fils prodigue jusqu’à ce que ses ennuis commencent.

Il y a cinq ans, Bode a tout brûlé dans sa vie, quittant la ville avec un grand secret. Le voilà de retour, avec le casier judiciaire d’un criminel et l’audace de croire en une chance de rédemption avec Cal Fire. Inspiré par les expériences de la star de la série Max Thieriot qui a grandi dans la région des incendies de Californie du Nord. Fire Country met en vedette Max Thieriot dans Bode, Billy Burke dans le rôle de Vince, Kevin Alejandro dans le rôle de Manny, Diane Farr dans le rôle de Sharon, Stephanie Arcila dans le rôle de Gabriela, Jordan Calloway dans le rôle de Jake et Jules Latimer dans le rôle de Eve.

East New York

Par les producteurs exécutifs de « NYPD Blue », East New York met en vedette Amanda Warren dans le rôle de l’inspectrice adjointe Regina Haywood, la nouvelle promue cheffe du 74e commissariat, dans l’est de New York – un quartier ouvrier à la périphérie de Brooklyn en pleine crise sociale et aux débuts de la gentrification. Avec des liens familiaux dans la région, Haywood est déterminée à déployer des méthodes créatives pour protéger sa communauté bien-aimée avec l’aide de ses officiers et inspecteurs. Mais d’abord, elle a la lourde tâche de les faire participer, car certains sont sceptiques quant à sa promotion, et d’autres résistent aux changements qu’elle cherche désespérément à faire.

Son équipe comprend son mentor, le chef vétéran deux étoiles astucieux John Suarez (Jimmy Smits); Marvin Sandeford (Ruben Santiago-Hudson), un agent de formation très respecté et un expert du quartier ; Tommy Killian (Kevin Rankin), un inspecteur avec des approches policières à l’ancienne; Le capitaine Stan Yenko (Richard Kind), le bras droit grégaire et efficace de Haywood; Crystal Morales (Elizabeth Rodriguez), une détective intuitive qui ne se laisse pas intimider ; Andre Bentley (Lavel Schley), un stagiaire issu de la classe moyenne supérieure; et l’ambitieuse patrouilleuse Brandy Quinlan (Olivia Luccardi), la seule volontaire à vivre dans un projet de logement local dans le cadre du plan de Haywood visant à combler le fossé entre la police et la communauté. Regina Haywood a une vision : elle et l’équipe du 74e commissariat serviront non seulement leur communauté, mais elles en feront également partie.

True Lies

Inspirée du film comédie d’action de James Cameron du même nom, True Lies suit Harry (Steve Howey de Shameless), un espion international de première classe pour l’agence de renseignement américaine Omega Sector, et sa femme, Helen (Ginger Gonzaga), une professeure de langues qui s’ennuie de sa routine quotidienne, qui fait la découverte choquante que son mari apparemment ordinaire mène une double vie extraordinaire.

Avec le secret révélé, Omega recrute Helen, qui impressionne tout le monde avec ses formidables compétences (grâce au Tae Bo et au yoga), et elle rejoint Harry et son équipe d’agents de premier ordre, se lançant dans des missions secrètes à travers le monde et une vie exaltante de danger et aventure. Le lien renouvelé entre eux ajoute un grésillement bien nécessaire au mariage émotionnellement distant des Taskers et bouleverse le monde top secret d’Omega Sector. Mais, comme le dit Harry, si vous voulez sauver le monde, autant le faire pour ceux que vous aimez.

Au casting, on trouve aussi Erica Hernandez (Maria), Omar Miller (Gib), Mike O’Gorman (Luther), Annabella Didion (Dana) et Lucas Jaye (Jake).

Crédit ©CBS.