Saison 2022/2023 : NBC dévoile sa grille de rentrée

NBC dévoile sa grille de rentrée pour la saison 2022/2023 alors que les Upfronts sont lancés.

En cette semaine de Upfronts, NBC a dévoilé sa grille de rentrée pour la saison 2022/2023. Une grille qui ne change pas beaucoup en dehors de la création d’un bloc de comédie le vendredi avec Young Rock et la nouveauté Lopez vs Lopez. Les deux sitcoms prennent la place de The Blacklist qui ne reviendra pas avant la mi-saison.

Le reboot de Code Quantum s’installe le lundi après The Voice et la saison 2 de La Brea sera diffusée le mardi, suivi de la dernière saison de New Amsterdam. Le mercredi reste consacré à la franchise Chicago, tandis que le jeudi est toujours réservé aux séries Law & Order.

La chaine garde les saisons 2 de Grand Crew et American Auto ainsi que Night Court (suite de la série Tribunal de Nuit des années 80/90) pour la mi-saison.

Les descriptions et des images des nouveautés sont à voir après la grille.

LUNDI

20h-22h — The Voice

22h-23h — CODE QUANTUM

MARDI

20h-21h — The Voice

21h-22h — La Brea

22h-23h — New Amsterdam

MERCREDI

20h-21h — Chicago Med

21h-22h – Chicago Fire

22h-23h – Chicago P.D.

JEUDI

20h-21h — New York Police Judiciaire

21h-22h — New York Unité Spéciale

22 h 00 – 23 h 00 – Law & Order : Organized Crime

VENDREDI

20h-20h30 – LOPEZ VS. LOPEZ (novembre)

20h30-21h – Young Rock (novembre)

NOUVEAUTÉS

Lopez vs. Lopez

Une comédie familiale de la classe ouvrière sur le dysfonctionnement, la reconnexion et toute la douleur et la joie entre les deux. Le casting comprend George Lopez, Mayan Lopez, Selenis Leyva, Brice Gonzalez et Matt Shively.Debby Wolfe et Bruce Helford sont à l’écriture et à la production exécutive. Katie Newman, Michael Rotenberg, George Lopez et Mayan Lopez sont les producteurs exécutifs.

Night Court

La juge optimiste et sans remords Abby Stone, la fille de feu Harry Stone, suit les traces de son père alors qu’elle préside l’équipe de nuit d’un tribunal de mise en accusation de Manhattan et tente de mettre de l’ordre dans son équipe d’excentriques et de cyniques, notamment l’ancien procureur du tribunal de nuit Dan Fielding.

Le casting comprend Melissa Rauch, John Larroquette, India de Beaufort, Kapil Talwalkar et Lacretta. Dan Rubin s’occupera de l’écriture et de la production exécutive. Melissa Rauch et Winston Rauch sont également producteurs exécutifs. John Larroquette produira.

Quantum Leap (Code Quantum)

Cela fait 30 ans que le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur Quantum Leap et a disparu. Maintenant, une nouvelle équipe a été constituée pour relancer le projet dans l’espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l’homme qui l’a créée.

Le casting comprend Raymond Lee, Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park et Nanrisa Lee. Steven Lilien et Bryan Wynbrandt sont à l’écriture et à la production exécutive. Don Bellisario, Deborah Pratt et Martin Gero sont les producteurs exécutifs.

