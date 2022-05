Saison 2022/2023 : ABC dévoile sa grille de rentrée et les teasers des nouveautés

ABC dévoile sa grille de rentrée et les teasers des nouveautés pour la saison 2022/2023.

Après NBC, c’est au tour d’ABC de dévoiler sa grille de rentrée pour la saison prochaine. Une grille qui subit quelques changements, avec notamment A Million Little Things qui ne reviendra pas tout de suite à la rentrée, laissant sa place du mercredi à Big Sky qui elle-même laisse sa place du jeudi post-Shondaland à la nouveauté Alaska avec Hilary Swank.

Autre changements, Abbott Elementary, la comédie à succès de la chaine qui entamera sa seconde saison devient le « nouveau Modern Family » prenant la case reine du mercredi à 21h. Elle s’insert ainsi entre The Goldbergs et Home Economics. The Conners passe ainsi à 20h ce qui laisse la saison 2 de The Wonder Years en attente pour la mi-saison.

Grey’s Anatomy et Station 19 restent dans leurs cases habituelles du jeudi et comme annoncé plus haut, elles seront suivies de la nouveauté Alaska. ABC souhaite lui donner toutes ses chances en la casant après le bloc de deux heures qui marche le mieux sur leur antenne.

Pour finir, la nouveauté The Rookie : Feds portée par Niecy Nash-Betts sera diffusée le mardi à 22h. La chaine a décidé de ne pas la mettre en binôme avec sa série mère The Rookie le dimanche. Quant à la nouveauté Not Dead Yet avec Gina Rodriguez, ABC la réserve pour la mi-saison.

Les descriptions et les teasers des nouveautés sont à voir après la grille.

LUNDI

20h — Bachelor in Paradise

22h — The Good Doctor

MARDI

20h — Bachelor in Paradise

22 h 00 — THE ROOKIE: FEDS

MERCREDI

20 h – The Conners

20h30 – The Goldbergs

21 h – Abbott Elementary (nouvelle case)

21 h 30 — Home Economics

22h — Big Sky (nouvelle case)

JEUDI

20 h — Station 19

21h – Grey’s Anatomy

22 h — ALASKA

DIMANCHE

22h — The Rookie

NOUVEAUTÉS

Alaska

De l’esprit de Tom McCarthy (Spotlight), Alaska met en vedette Hilary Swank dans le rôle d’Eileen Fitzgerald, une journaliste récemment disgraciée qui quitte sa vie new-yorkaise très médiatisée pour rejoindre un quotidien à Anchorage dans un voyage pour trouver sa rédemption à la fois personnelle et professionnelle.

Aux côtés de Swank, Alaska met en vedette Jeff Perry, Matt Malloy, Meredith Holzman, Grace Dove, Pablo Castelblanco, Ami Park et Craig Frank. Greene. Tom McCarthy est créateur et producteur exécutif. Hilary Swank, Melissa Wells, Bert Salke, Kyle Hopkins (Anchorage Daily News) et Ryan Binkley (Anchorage Daily News) sont les producteurs exécutifs de la série.

The Rookie: Feds

Des producteurs exécutifs de la série phare The Rookie vient The Rookie: Feds avec Niecy Nash-Betts dans le rôle de Simone Clark, la plus ancienne recrue de l’académie du FBI. Le spin-off a été présenté comme un événement en deux parties au cours de la quatrième saison en cours de The Rookie, où l’officier John Nolan (Nathan Fillion) et la division du FBI de Los Angeles sollicitent l’aide de Simone Clark lorsqu’un de ses anciens élèves est un suspect dans une attaque terroriste.

Dans The Rookie: Feds aux côtés de Niecy Nash-Betts, on trouve Frankie Faison dans le rôle de Christopher « Cutty » Clark et Felix Solis dans le rôle de l’agent spécial Matthew Garza. Alexi Hawley et Terence Paul Winter sont co-créateurs et producteurs exécutifs. Mark Gordon, Niecy Nash-Betts, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross et Corey Miller sont les producteurs exécutifs.

Not Dead Yet

Des créateurs David Windsor et Casey Johnson (This Is Us, The Real O’Neals) et mettant en vedette Gina Rodriguez, Not Dead Yet suit Nell Stevens (Rodriguez), une catastrophe autoproclamée fauchée et nouvellement célibataire, travaillant qui tente de reprendre la vie et la carrière qu’elle a laissées derrière elle il y a 10 ans. Lorsqu’elle décroche le seul travail qu’elle peut trouver – écrire des nécrologies, Nell commence à obtenir des conseils de vie d’une source improbable.

La série est adaptée du livre « Confessions of a 40-something F**k Up » d’Alexandra Potter. Not Dead Yet met en vedette Gina Rodriguez dans le rôle de Nell, Joshua Banday dans celui de Dennis et Angela Gibbs dans celui de Cricket. Casey Johnson et David Windsor sont les créateurs et producteurs exécutifs. Gina Rodriguez et McG, Mary Viola et Corey Marsh de Wonderland Sound and Vision sont également producteurs exécutifs.