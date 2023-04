Star Trek Section 31 : Michelle Yeoh reprend son rôle de l’Impératrice Philippa Georgiou

Michelle Yeoh va reprendre son rôle de l’Impératrice Philippa Georgiou dans le film Star Trek Section 31 pour Paramount+.

L’oscarisée Michelle Yeoh va faire son retour à Starfleet. Paramount + a donné le feu vert à Star Trek: Section 31, un film original pour le streamer. Yeoh reprendra son rôle de l’Impératrice Philippa Georgiou, un personnage qu’elle a joué pour la première fois dans Star Trek: Discovery.

Michelle Yeoh était en pourparlers pour le projet en 2018 et il a ensuite été confirmé en 2019 qu’il était en développement en tant que série chez CBS All Access. Depuis, beaucoup de choses ont changé, la plateforme est devenue Paramount+ et le projet a été transformé en tant que film.

Dans Section 31, l’Impératrice Philippa Georgiou rejoint une division secrète de Starfleet chargée de protéger la Fédération unie des planètes. Mais elle fait aussi face aux péchés de son passé.

« Je suis plus que ravie de retourner dans ma famille Star Trek et dans le rôle que j’aime depuis si longtemps », a déclaré Yeoh. « Section 31 m’est chère depuis que j’ai commencé à jouer Philippa depuis le lancement de ce nouvel âge d’or de Star Trek. La voir enfin obtenir son moment est un rêve devenu réalité en une année qui m’a montré l’incroyable pouvoir de ne jamais abandonner ses rêves. Nous avons hâte de partager ce qui vous attend, et d’ici là : vivez longtemps et prospérez (à moins que l’Impératrice Georgiou n’en décide autrement) ! »

« Depuis 2017, avant même la diffusion de la première saison de Star Trek : Discovery, Michelle a eu l’idée de faire un spin-off pour son personnage, Philippa Georgiou », a déclaré le producteur exécutif Alex Kurtzman dans un communiqué. « Elle a innové en tant que l’une des deux premières femmes à l’écran dans le pilote pour inaugurer une nouvelle ère de Trek, et maintenant, six ans plus tard, Star Trek: Section 31 arrive enfin dans la foulée de sa dernière victoire révolutionnaire,» dit-il.

Il ajoute : « Tout le monde sur dans la Team Trek ne pourrait pas être plus ravi que notre amie légendaire revienne chez nous alors que nous étendons notre narration dans des coins nouveaux et inexplorés du Trekverse. Vive l’Impératrice Georgiou. Vive Michelle Yeoh ! »

Section 31 est écrit par Craig Sweeny et réalisé par Olatunde Osunsanmi. A la production exécutive, on trouve Alex Kurtzman, Craig Sweeny, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth et Michelle Yeoh.

CBS Studios en association avec Secret Hideout et Roddenberry Entertainment sont à la production.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount+