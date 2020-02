Jurassic World 3 : Dichen Lachman rejoint le film

L’actrice Dichen Lachman rejoint le casting du film Jurassic World 3.

Le monde de Jurassic Park accueille un nouveau visage. Selon Deadline, l’actrice Dichen Lachman rejoint le casting du film Jurassic World 3. Elle est notamment connue pour ses rôles dans les séries Animal Kingdom, Altered Carbon ou encore Supergirl, Dollhouse et Agents of S.H.I.E.L.D..

Lachman rejoint une distribution composée de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineta et Justice Smith qui reprendront leurs rôles des films précédents, ainsi que Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui ont joué dans la saga originale « Jurassic Park« . DeWanda Wise et Mamoudou Athie ont également rejoint la franchise.

Steven Spielberg est toujours à la production exécutive et Frank Marshall et Pat Crowley seront aussi producteurs.

Emily Carmichael (Pacific Rim Uprising, The Black Hole) a co-écrit le scénario de Jurassic World 3 avec le réalisateur Colin Trevorrow.

Jurassic World 3 sort en salles le 9 juin 2021.

Source : Deadline / Crédit ©DR