The Flash : Barry découvre le Starcraft de Supergirl (scène coupée)

Découvrez une scène coupée de The Flash avec Barry qui découvre le Starcraft de Supergirl.

La carrière de The Flash au box office aurait été compliquée. Le film n’a pas réussi à séduire le public autant qu’il aurait espéré, mais il entre dans sa seconde vie puisqu’il est désormais disponible en VOD et Blu-ray aux Etats-Unis. C’est donc le moment de découvrir des scènes coupées et autres bonus.

Un nouvel extrait partagé sur Twitter voit le jeune Barry découvrir le Starcraft de Kara Zor-El. La scène semble précéder celle où les deux Barry et Batman découvrent pour la première fois la cousine de Kal-El. L’extrait montre le jeune Barry en costume, découvrant une pièce baignée de lumière rouge avec une gravure du majestueux symbole de l’espoir.

Le design est nettement différent de celui qui se trouve dans Man of Steel. C’est dans cet appareil que Barry trouve le costume de Kara et demande si « Superman est petit ? »

In a deleted scene, Young Barry discovers Kara Zor-El’s Starcraft #TheFlash pic.twitter.com/YMA9FdRSoG — The Flash Film News (@FlashFilmNews) July 17, 2023

Au casting on trouve Miller dans le rôle de Barry Allen/The Flash, Sasha Calle dans le rôle de Kara Zor-El/Supergirl, Michael Shannon en General Zod, Ron Livingston en tant que Henry Allen, Maribel Verdú dans le rôle de Nora Allen, Kiersey Clemons en tant qu’Iris West et Antje Traue dans le rôle de Faora-Ul. Avec Michael Keaton et Ben Affleck reprenant leurs itérations respectives de Bruce Wayne / Batman une dernière fois. Le film regorge aussi de caméos d’anciens ce qui ravira les plus nostalgiques.

Source : FlashFilmNews / Crédit ©Warner Bros