Netflix : Chris Evans et Ryan Gosling dans un film d’action des frères Russo

Chris Evans et Ryan Gosling font équipe dans un film d’action des frères Russo pour une franchise ambitieuse de Netflix.

Netflix s’apprête à produire son film d’action le plus cher de son histoire. En effet, le site Deadline rapporte que la plateforme souhaite créer une franchise à la « James Bond » au budget de 200 millions de dollars. Pour cela, Chris Evans fait à nouveau équipe avec les réalisateurs d’Avengers Endgame, Joe et Anthony Russo pour un nouveau thriller, et ils invitent Ryan Gosling à se joindre à la mêlée.

Intitulé The Gray Man, le film est basé sur la série de livres de l’auteur Mark Greaney qui a commencé par le roman du même nom. Gosling incarnera Court Gentry, un tueur légendaire connu sous le nom de Grey Man qui a été chassé dans le monde entier par Lloyd Hansen (Evans), un ancien collègue de Gentry de son temps à la CIA.

The Gray Man marque le premier film que les Frères Russo réalisent après Endgame, qui est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Ils ont également réalisé Captain America: Le Soldat de l’Hiver, Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War pour les studios Marvel de Disney.

À travers leur bannière de production AGBO, les Russo ont également produit le film d’action Tyler Rake avec Chris Hemsworth pour Netflix et reviennent pour développer la suite. Ils sont également producteurs de Cherry, prochain film avec Tom Holland.

Une tentative d’adaptation de The Gray Man a eu lieu en 2016 avec Christopher McQuarrie (Mission Impossible Rogue Nation, Fallout) qui était attaché à la réalisation.

