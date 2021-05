Thor Love and Thunder : Dave Bautista refuse de confirmer son apparition

Dave Bautista refuse de confirmer sa participation à Thor Love and Thunder même s’il est évident qu’il en fait partie.

Deux des projets Marvel les plus attendus sont Thor Love and Thunder de Taika Waititi et Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn. Marvel Studios a confirmé que les deux films seront directement liés, Thor: Love and Thunder menant au Guardiens 3. Mais cela signifie-t-il automatiquement que Drax apparaîtra aux côtés du dieu du tonnerre ?

Plusieurs membres des Gardiens ont été confirmés au casting de Thor 4 dont Chris Pratt et Karen Gillan. Et si Dave Bautista sera certainement présent dans le film, il refuse de confirmer l’information.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Bautista a été interrogé sur ses futurs projets Marvel, mais est resté aussi évasif que possible en discutant de son rôle mineur dans le film Thor 4.

« Eh bien, en supposant que je sois allé en Australie pour tourner Thor 4. Je sais que Chris Pratt a annoncé qu’il était dans Thor 4, mais je n’ai entendu personne chez Marvel ou Disney dire que je ne pourrais pas dire que j’étais dans Thor 4. Je ne vais donc ni confirmer ni nier. (Rires.) Mais cela dit, j’ai déjà travaillé avec Taika et je connais donc le processus de Taika. »

Bautista a en effet déjà travaillé avec Taika Waititi dans la série What We Do in The Shadows dans laquelle il a eu un petit rôle, il joue donc sur les mots. Bautista reste prudent et ne souhaite pas énerver Marvel.

« C’est une de ces choses où je tourne autour en quelque sorte parce que je ne veux faire énerver personne chez Marvel. Je ne veux faire chier personne à Disney. Et pour autant que je sache, je suppose qu’ils ont donné le feu vert à Pratt pour annoncer qu’il était dans le film, mais je n’ai rien entendu à ce sujet. »

Il ajoute : « Et d’après ce que j’ai entendu, ils ont dit que ce n’était pas correct de confirmer que vous étiez dans le film. Mais évidemment, quand tous les Gardiens sont à bord d’un jet Disney pour l’Australie et qu’ils nous photographient en entrant dans l’hôtel. Il y a des photos de tout le monde sauf moi sur le plateau. Donc, comme il n’y avait pas de photos de moi en tant que Drax sur le plateau, je n’ai pas dit : ‘Ouais, je suis dans Thor 4.’ »

Thor: Love and Thunder verra le retour de Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Natalie Portman en Jane Foster, Tessa Thompson en Valkyrie, Taika Waititi en Korg mais aussi Chris Pratt ( Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin), Jaimie Alexander dans le rôle de Lady Sif, Christian Bale dans le rôle de Gore The God Butcher et Russell Crowe dans le rôle de Zeus.

Le film sortira en salles le 6 mai 2022.

Source : THR / Crédit ©Marvel