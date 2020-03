Matrix 4 : Tournage suspendu en Allemagne à cause du Coronavirus

Le tournage de Matrix 4 en Allemagne est aussi suspendu à cause du Coronavirus.

Comme pour la majorité de ses tournages dans le monde, Warner Bros a décidé de stopper le tournage de Matrix 4. Alors que la pandémie du Coronavirus se propage dans le monde, le film de Lana Wachoski est suspendu.

Le film a commencé son tournage en février dernier à San Francisco. Récemment, la production a déménagé à Berlin en Allemagne et se préparait à filmer cette semaine. En pleine crise sanitaire et avec les restrictions de voyage et la distance sociale imposée, le film n’a pas d’autre choix que de se mettre en pause.

Pour le moment, on ne sait pas si ce retard aura un impact sur la sortie du film prévue en 2021.

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 sortira en 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros