Coronavirus : The Flash, Stranger Things, Walking Dead – Encore plus de tournages suspendus

Netflix, Universal, Warner Bros et d’autres mettent leurs productions et tournages entre parenthèses à cause du Coronavirus.

Le Coronavirus continue de se répandre ce qui pousse les productions de films et de télévision à prendre les précautions nécessaires. Ainsi, après une première vague, plusieurs autres tournages de films et de séries ont été suspendus.

Presque tout Hollywood est e « shut down ».

Télévision

Les séries AMC : Fear The Walking Dead a suspendu sa production tandis que la pré-production de The Walking Dead a été repoussée d’un mois. La nouvelle comédie à venir Kevin Can Fuck Himself a aussi repoussé le début de son tournage.

Les séries FX Productions : La grande majorité des séries de la chaine FX sont aussi suspendues. Snowfall, et la nouveauté Y sont en pause pour deux semaines, Atlanta qui avait repris son tournage est en pause indéfiniment et la saison 4 de Fargo a repoussé le reste de son tournage.

Apple TV+ : Tous les tournages des séries de la plateforme Apple TV+ sont interrompus. Cela inclus les saisons 2 de The Morning Show, Servant, See et For All Mankind ainsi que les nouveautés Lisey’s Story, Mythic Quest: Raven’s Banquet et Foundation.

Warner Bros TV : Plusieurs séries Warner Bros ont aussi mis le holà sur leur production. Après Riverdale, on apprend que The Flash, Supernatural, The 100, Supergirl ou encore Young Sheldon sont suspendus.

Saison des Pilotes : Une autre chose qui est aussi touchée par tout cela est la saison des pilotes. NBC Universal et Disney Studios ont interrompus tous les tournages de pilotes de séries qui devaient démarrer leur production. Cela risque de mettre un frein aux présentations vidéos qui étaient prévues à la place des Upfronts qui ont été annulés.

Netflix : La plateforme a interrompu tous les tournages des films et des séries en cours qui se filment au Canada et aux Etats-Unis pour au moins deux semaines. Cela inclut Stranger Things, Lucifer, Grance and Frankie ou encore la nouveauté Sex/Life avec Sarah Shahi. Le film The Prom de Ryan Murphy est aussi en pause.

Autres séries en pause : NCIS, NCIS Los Angeles, Bull, Dynasty, The Good Fight, The Neigborhood, la liste ne s’arrête pas…

Cinéma

Disney met pause sur le film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Rings, La Petite Sirène, Peter Pan & Wendy, Shrunk ainsi que les films de 20th Century Studios The Last Duel, Home Alone et le prochain Guillermo del Toro Nightmare Alley.

Du côté du cinéma, Universal Pictures rejoint Disney et Paramount et stoppe temporairement les productions de Jurassic World : Dominion, le film dramatique sur le sport Fling Strong et la comédie romantique gay de Billy Eichner produite par Judd Apatow et réalisée par Nick Stroller, pour le moment sans titre.

En France, la sortie du film Petit Pays avec Jean-Paul Rouve est repoussée au 26 août. Et le Festival National du Film d’animation de Rennes est annulé.

Pour en savoir plus sur les productions précédemment interrompus, c’est par ici.

Source : Deadline, TVGuide, EW / Crédit ©Netflix