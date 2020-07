Tenet : Le film doit faire au moins 800 millions au box office pour être rentable

Le film Tenet devra récolter au moins 800 millions de dollars au box office s’il veut être considéré comme un succès et entrer dans ses frais.

Le futur thriller d’espionnage mystère de Christopher Nolan, Tenet, est soumis à de nombreuses pressions. Actuellement présenté comme le film qui ramènera les gens au cinéma après les fermetures mondiales, il a maintenant été révélé qu’en raison du coût de 400 millions de dollars en production et en marketing, il faudra qu’il fasse une recette de 800 millions de dollars au box-office mondial juste pour être rentable.

Cette somme sera très difficile à atteindre étant donné la situation sanitaire. A cause de la pandémie de COVID-19, les cinémas et l’industrie du divertissement subissent une énorme crise financière, et tous les espoirs sont que Tenet soit suffisamment attrayant pour remplir les salles du monde entier lors de sa sortie.

Le film a été reporté plusieurs fois en raison des circonstances actuelles et la nouvelle date de sortie est le 12 août. En France les cinémas sont rouverts et la fréquentation est repartie de plus belle, mais aux Etats-Unis, c’est une autre histoire. En dehors des cinémas en plein air, les salles sont encore fermées et il n’est pas certain qu’elles rouvrent à temps pour le 12 août.

Et même si elles rouvraient, le public américain est-il prêt à retourner dans les salles sachant que l’épidémie est toujours là et que le chiffre des contaminations repart à la hausse ? La situation étant en constante évolution, il est difficile de prédire comment le public se sentira à ce moment-là. Le chiffre énorme de 800 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité serait déjà difficile dans des circonstances normales, alors en pleine pandémie, c’est encore plus compliqué.

On se demande ainsi si le film ne sera pas repoussé une nouvelle fois. Il se murmure que Nolan et Warner Bros envisageaient une sortie dans le reste du monde avant les Etats-Unis, mais le réalisateur tient à soutenir les exploitants américains en sortant le film simultanément partout dans le monde.

Sachant aussi que le film est très secret, une sortie en décalé risquerait de voir certains éléments spoilés pour ceux qui ne pourront pas le voir en même temps. Quant à une sortie directe en VOD, Nolan est contre :

« C’est un film dont l’image et le son doivent vraiment être appréciés dans les salles sur grand écran et nous sommes très heureux que vous voyez ce que nous avons fait. Nous avons fait de grands films dans le passé, mais c’est un film dont la portée et le niveau d’action est au-delà de tout ce que nous avons essayé auparavant. Je pense que nous n’aurions pu réaliser ce film qu’avec le niveau d’expérience que nous avons eu dans le passé avec des films d’action. »

Pour le moment, Tenet est toujours prévu pour le 12 août prochain au cinéma.

Source : Indiewire / Crédit ©Warner Bros