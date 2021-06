The Suicide Squad : James Gunn qualifie ses personnages de « Supervillains de m**** »

James Gunn a une façon bien particulière de décrire les personnages de son film The Suicide Squad.

Il n’est jamais très facile de résumer un film en quelques mots, mais James Gunn semble avoir trouvé la description parfaite pour The Suicide Squad : « C’est un film de guerre avec des supervillains de merde ». C’est en effet une manière de résumer son film car il est vrai que les personnages du film sont connus pour ne pas être les plus respectables.

Ailleurs, le producteur Peter Safran parle de la mission des personnages qui sont envoyés dans le pays fictif Corto Maltese : « Corto Maltese a des matériaux extraterrestres qu’ils essaient de transformer en armes pour les utiliser contre les États-Unis et le reste du monde », a déclaré le producteur. « On dit à la Suicide Squad d’aller [là-bas] et de détruire Jotunheim, qui est cette forteresse géante. »

« Le premier plateau sur lequel nous avons tourné était cette plage », a déclaré Margot Robbie qui incarne la fameuse Harley Quinn. « C’était tellement incroyable. Des palmiers. Un océan avec une machine à vagues dedans. Pyrotechnie. Effets spéciaux. Des explosions partout. C’était comme être dans un vrai film de guerre de folie. »

De son côté, Idris Elba confie que son personnage Bloodsport est « un membre vraiment réticent de l’équipe. Il est un peu grincheux. Ce n’est pas le gars le plus chaleureux. Ouais, je joue juste moi-même, vraiment. »

John Cena est Peacemaker, qui est obsédé par le fait de garder les choses sans conflit, peu importe le chaos qui s’ensuit. « Il a ce code moral qui semble faussé par la quantité de violence qu’il inflige », explique Safran à propos du personnage de Cena, qui aura sa propre série dérivée qui arrive bientôt sur HBO Max.

Ce nouveau film Suicide Squad est considéré comme une sorte de semi-reboot du film sorti en 2016. On verra ainsi de retour Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant), Mayling Ng (Mongal) et Idris Elba (Bloodsport).

Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Steve Agee, Jennifer Holland, Tinashe Kajese et Sylvester Stallone sont aussi à l’affiche du film.

The Suicide Squad sortira le 28 juillet 2021.

Crédit ©Warner Bros