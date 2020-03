The Suicide Squad : « C’est son propre truc » dit le réalisateur James Gunn

James Gunn explique que son film The Suicide Squad est « son propre truc » dans l’univers DC.

Ce n’est pas forcément une nouvelle information mais James Gunn confirme que son film The Suicide Squad est son propre truc dans l’univers DC et ne ressemble à rien qui a été fait auparavant. Quand un fan lui demande sur les réseaux sociaux si l’humour du film sera similaire à celui de Shazam, il répond « non, c’est son propre truc. »

Le tournage principal de The Suicide Squad est terminé et le film est actuellement en post-production. On attend donc de voir quels changements seront faits par rapport au film de 2016. Même si certains personnages seront de retour et jouer par les mêmes acteurs, ce ne sera pas une suite directe.

Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) Viola Davis (Amanda Waller) et Margot Robbie (Harley Quinn) seront de retour pour ce nouveau film en semi-reboot.

Taika Waititi, Pete Davidson et Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Idris Elba, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi, Michael Rooker et Sean Gunn seront aussi à l’affiche du film.

Réalisé par James Gunn, The Suicide Squad 2 sort le 6 août 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros