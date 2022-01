Black Panther 2 : Un rôle et un salaire plus important pour Winston Duke

M’Baku sera un personnage majeur de Black Panther Wakanda Forever alors que Winston Duke se voit augmenter.

Winston Duke aurait vu son rôle considérablement élargi dans Black Panther Wakanda Forever. Apparaissant dans le film original en tant que M’Baku, Duke est l’une des nombreuses stars du premier film à reprendre son rôle.

Selon The Hollywood Reporter, le salaire de l’acteur pour la suite a récemment augmenté de manière significative après que l’acteur aurait négocié une forte augmentation de salaire pour un rôle « élargi » dans le nouveau film. Reste à savoir exactement ce que cela impliquera, on ne connait pas encore l’étendue de l’impact du personnage. Marvel n’a pas commenté cette information.

Le tournage de Black Panther Wakanda Forever a récemment repris après que Letitia Wright se soit remise de sa blessure survenue sur le plateau du film. Shuri étant désormais le personnage principal de la saga, la production a dû s’arrêter quelques mois.

Black Panther Wakanda Forever est l’un des trois films Marvel qui doivent sortir cette année, les autres étant Doctor Strange in the Multiverse of Madness (4 mai) et Thor : Love and Thunder (6 juillet).

Les membres de la distribution de retour incluent également Danai Gurira dans le rôle d’Okoye, Angela Bassett dans le rôle de la reine Ramonda et Winston Duke dans le rôle de M’Baku. Michael Coel a également rejoint le casting dans un rôle inconnu, tandis que Dominique Thorne a signé pour jouer l’inventrice Riri Williams.

L’arrêt de la production ne devrait pas affecter la date de sortie du film, qui est toujours prévue pour le 9 novembre 2022.

Source : THR / Crédit ©Marvel Studios