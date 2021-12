Avatar 2 : James Cameron et ses acteurs ont vécu dans la forêt tropicale pour se préparer

Les acteurs du film Avatar 2 ont vécu dans la forêt tropicale pour se préparer au film avec James Cameron.

Avatar a battu tous les records de box office lors de sa sortie en 2009 et James Cameron fait maintenant quatre suites au film et explore davantage le monde de Pandora. Cette fois-ci, Cameron prend des mesures supplémentaires pour améliorer le produit final, notamment en filmant de nombreuses séquences complètement sous l’eau et en vivant dans la jungle avec son casting.

Cette semaine, Variety a publié une interview/conversation entre Cameron et le réalisateur de Dune Denis Villeneuve. Tout en parlant du processus de création d’Avatar 2, Cameron a révélé qu’il avait passé quelques jours dans les forêts tropicales de Kauai avec ses acteurs, alors qu’ils observaient comment ils se déplaçaient et existaient dans ce genre d’environnement.

« J’ai emmené les acteurs dans ce que j’ai appelé une odyssée de la mémoire des sens », a expliqué Cameron. « Nous sommes allés à Kauai. Nous avons vécu dans la forêt tropicale pendant quelques jours. Nous avons cuisiné dans des foyers souterrains. Nous avons bu l’eau des feuilles. »

« J’ai dit : ‘Très bien, nous allons remonter un sentier et je veux que vous observiez autant que possible la façon dont vous placez vos pieds, comment vous placez vos mains lorsque vous montez une section escarpée. Vous allez devoir vous en souvenir, à quoi ça ressemblait, ce que ça sentait, et vous allez devoir le ramener dans un environnement relativement stérile. Nous nous sommes tous lancer dans ce voyage. »

Avatar 2 explorera beaucoup plus Pandora que le premier film, montrant non seulement les forêts luxuriantes de la planète, mais aussi les communautés au bord de la mer. Le film reviendra aussi sur Terre.

« Tout comme Dune a lieu à travers les mondes, les derniers Avatars se déroulent à travers… certainement à travers deux mondes, car une partie se déroule sur Terre au fur et à mesure que l’histoire évolue, et différents biomes à l’intérieur. »

Écrit et réalisé par James Cameron, Avatar 2 comprend Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Michelle Yeoh et David Thewlis.

Avatar 2 arrive en salles le 16 décembre 2022.

Source : Variety / Crédit ©Fox/Disney