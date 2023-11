Superman Legacy : María Gabriela De Faría jouera la méchante The Engineer

María Gabriela De Faría jouera la méchante The Engineer dans Superman Legacy de James Gunn.

L’actrice vénézuélienne María Gabriela de Faría, surtout connue pour son rôle dans The Exorcism of God (et les séries Fox Animal Control et The Moodys), a décroché un rôle marquant du côté du film, rejoignant le casting de Superman : Legacy de James Gunn.

Son personnage est Angela Spica alias The Engineer. Faisant partie de l’équipe des méchants du film Warner/DC, les pouvoirs d’Angie proviennent de la nanotechnologie intégrée à son corps. Créée par Warren Ellis et Bryan Hitch, elle est le deuxième personnage de DC à porter le nom de The Engineer et a été introduite pour la première fois dans The Authority vol.1 #1 en 1999.

Premier titre d’une liste DC remaniée, marquant le premier effort de réalisateur de Gunn en tant que co-directeur de DC Studios, Superman : Legacy suivra Superman alors qu’il cherche à réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine, guidé par la gentillesse humaine dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée.

Les autres membres de l’ensemble, comme annoncé précédemment, incluent David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific et Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Métamorpho.

Dans un post récent sur le réseau social Threads, James Gunn a confirmé que le film conserverait sa date de sortie du 11 juillet 2025, même après les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA, qui ont contraint de nombreux autres titres à pousser.

Gunn réalise à partir de son propre scénario, en s’appuyant sur des personnages créés par Jerry Siegel et Joe Shuster. Le co-patron de DC Studios, Peter Safran, produit.

Source : Deadline/ Crédit ©DR