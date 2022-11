Black Panther : Wakanda Forever était un titre envisagé pour le troisième film

Wakanda Forever était un titre d’abord considéré pour le troisième film Black Panther avant que la production change d’avis.

Apparemment, Wakanda Forever n’aurait pas du être le titre du deuxième film de la saga Black Panther. En effet, selon le producteur Nate Moore, ce titre était d’abord une possibilité pour le troisième film du super-héros.

Dans une interview avec Collider, Moore a partagé qu’il y avait des centaines de titres alternatifs que la suite de Black Panther aurait pu prendre. Pourtant, l’équipe a fini par choisir Wakanda Forever en raison des thèmes du film consistant à surmonter les obstacles et à avoir la détermination de relever d’immenses défis.

« Vous vous dites, ‘Kingdom of the Deep ?’ On se demande, ‘Est-ce que ça doit être à propos de Namor ?’ », a-t-il expliqué, en utilisant un titre hypothétique sur le thème de Namor. « Ensuite, nous avons réalisé que Wakanda Forever était parfait, car c’est une histoire de triomphe dans l’adversité. C’est une histoire d’héritage, c’est une histoire de persévérance, et Wakanda Forever dit toutes ces choses. »

Le producteur poursuivi en disant qu’il pensait à l’origine que Wakanda Forever serait le nom parfait pour un troisième film de Black Panther, car cela semble si définitif. Cependant, ils ont réalisé à quel point cela correspondait à l’intrigue du deuxième film. « Au début, on s’est dit « Oh, ça ressemble au titre du troisième film. Qu’a-t-il après Wakanda Forever ? C’est comme si c’était la fin » », a déclaré Moore. « Mais non, en fait, c’était vraiment approprié thématiquement à l’histoire que nous essayions de raconter. »

Pour le moment, un troisième volet n’est pas encore officiel, Moore a déclaré que lui et le réalisateur Ryan Coogler voulaient évaluer la réaction des fans à Wakanda Forever avant de décider de poursuivre ou non avec un troisième film.

« Nous voulons vraiment voir comment le public reçoit le film, et je pense que Ryan est vraiment intéressé de voir comment le film se joue avant de décider », a-t-il expliqué avant la sortie du film. « Il y a certainement des idées que nous avons lancées sur ce que pourrait être un troisième film si nous arrivons à le faire. Mais jusqu’à ce que le film sorte, nous sommes un peu superstitieux de cette façon. Nous ne voulons pas mettre la charrue avant les boeufs, parce qu’on ne sait jamais ce qui va se passer. »

Le film est désormais en salles et le succès de Wakanda Forever est indéniable, c’est donc bon signe pour une suite.

Source : Collider / Crédit ©Marvel