L’Arme Fatale 5 : Mel Gibson réalisera le film

Mel Gibson est en négociation pour réaliser lui-même le film L’Arme Fatale 5.

Mel Gibson pourrait bien revenir dans la franchise L’Arme Fatale avec deux rôles. En effet, L’acteur et réalisateur, qui a joué dans les quatre premiers films de la saga aux côtés de Danny Glover, est en pourparlers pour réaliser L’Arme Fatale 5. Gibson, suivrait les traces de Richard Donner, qui a dirigé les volets précédents et est décédé en juillet dernier.

« [Donner] développait le scénario et il est allé assez loin », a déclaré Gibson lors d’un événement à Londres ce week-end, selon The Sun. « Et il m’a dit un jour : ‘Écoute gamin, si je passe l’arme à gauche, tu le feras.’ Et j’ai dit : ‘Tais-toi.’ »

Il a poursuivi : « Mais il est effectivement décédé. Mais il m’a demandé de le faire et à l’époque je n’ai rien dit. Il l’a dit à sa femme, au studio et au producteur. Je vais donc réaliser le cinquième. »

Le premier film L’Arme Fatale est sorti. en 1987. Gibson jouait un inspecteur imprudent du LAPD associé à un partenaire plus terre-à-terre (Glover). Le film a engendré trois suites et une adaptation télévisée avec Damon Wayans et Clayne Crawford dans les rôles de Murtaugh et Riggs.

Pour le moment, aucun détail sur le film n’a été communiqué.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros