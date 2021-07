The Suicide Squad : Pourquoi Will Smith n’a pas repris son rôle de Deadshot

Le producteur Peter Safran explique pourquoi Will Smith n’a pas repris son rôle de Deadshot pour The Suicide Squad.

Certains acteurs du premier film Suicide Squad ont repris leur rôle pour le film de James Gunn, mais Will Smith n’en fait pas partie. Pourtant, il y a bien eu des discussions à ce sujet, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

Dans une interview récente, Peter Safran, le producteur du film, a confirmé qu’en fin de compte, c’était une question d’emploi du temps. Will Smith n’était pas disponible. « Nous en avons discuté. Mais je pense qu’avec Will [Smith], cela était vraiment plus une question de calendrier qu’autre chose, » dit-il.

Il explique : « Nous savions que nous devions commencer le tournage en septembre parce que, nous savions que James allait revenir et faire Gardiens. Il était donc très important que nous commencions à tourner lorsque nous avons commencé à tourner et Will n’était pas disponible, et cela a facilité les choses tout autour. Que faire ? Il n’est pas disponible. Donc, c’est aussi bien, je pense que d’une plus grande manière, cela aide à se détacher du premier film. »

Peter Safran a également déclaré que Deadshot « aurait pu être » dans un rôle de leader si les choses s’étaient passées autrement. Au lieu de cela, Idris Elba a été choisi comme sorte de remplaçant. À l’origine, il a été annoncé qu’Elba prendrait le relais en tant que Deadshot, mais certaines modifications ont été apportées au script et Elba joue un personnage entièrement différent, Bloodsport. Cela laisse au moins la porte ouverte à Smith pour revenir à un moment donné dans l’univers du film DC si l’occasion se présente.

Les seuls retours sont Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant), Mayling Ng (Mongal) et Idris Elba (Bloodsport).

Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Steve Agee, Jennifer Holland, Tinashe Kajese et Sylvester Stallone sont aussi à l’affiche du film.

The Suicide Squad sortira le 28 juillet 2021.

Source : Comic Book / Crédit ©Warner Bros