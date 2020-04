Star Wars 9 : Théorie sur le pouvoir de guérison de Rey et le numéro de Finn expliqué

Une théorie de fan se penche sur le pouvoir de guérison de Rey dans Star Wars L’Ascension de Skywalker et le numéro de Stormtrooper de Finn expliqué.

Des mois après la sortie de Star Wars L’Ascension de Skywalker, les fans de la franchise tentent encore de donner du sens à certains éléments du film. Beaucoup ont été surpris de voir que Rey avait le pouvoir de guérison grâce à la Force.

Si ce concept n’est pas nouveau dans l’univers Star Wars en général, il était étonnant pour les fans de voir qu’elle avait cette capacité parce que d’autres Jedi avant elle n’ont jamais manifesté ce pouvoir.

Sur Reddit, l’utilisateur GhostyBiscuits pense avoir compris pourquoi Rey peut utiliser la Force pour guérir alors qu’Obi-Wan ou encore Anakin n’ont pas pu le faire. La réponse est assez simple : elle a étudié les anciens textes Jedi qu’elle a pris chez Luke. Le pouvoir de guérison se trouverait ainsi dans ces livres et Rey les a lus.

Grace à ces textes Rey a aidé la Résistance à se rendre à Exegol, ceci est la preuve qu’ils ont servi a quelque chose et qu’ils auraient ainsi pu l’aider à développer ses connaissances. Cependant, Kylo Ren montre aussi qu’il peut guérir par la Force, alors comment fait-il ? La théorie explique que c’est peut-être grâce au lien qu’ils partagent, il aurait puisé ses connaissances de cette façon.

Les livres sont très récents dans le canon de Star Wars, ils ont été introduits dans Les Derniers Jedi. La majorité du savoir Jedi se passe de personne en personne, il est donc possible que le pouvoir de guérison se soit perdu au fil du temps jusqu’à ce que Rey le redécouvre.

Evidemment, ce n’est une théorie, d’autant que « Bébé Yoda » possède ce pouvoir de guérison dans The Mandalorian. C’est un bébé, il ne sait pas lire, il parle à peine mais son pouvoir semble déjà immense. Bébé Yoda est une autre histoire, on ne connait quasiment rien sur lui.

Ailleurs, le compte Twitter de Star Wars a confirmé ce que pas mal de fans savaient déjà, la signification du numéro de Stormtrooper de Finn. Avant que Poe Dameron le surnomme Finn, il était FN-2187. Ce nombre 2187 n’est pas un hasard, il s’agit du numéro de cellule de la Princesse Leia dans Un Nouvel Espoir.

Finn’s stormtrooper number was FN-2187. The # is a homage to cell 2187 located in detention block AA-23 on the Death Star, the cell of Princess Leia in A New Hope. Cell 2187 from ANH is a ref. to “21-87” a National Film Board of Canada short that inspired a young George Lucas. pic.twitter.com/dBdY0kZ7nW

— Star Wars (@starwars) April 10, 2020