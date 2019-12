Star Wars L’Ascension de Skywalker : Le film révèle une connexion avec The Mandalorian

Le film Star Wars L’Ascension de Skywalker révèle une connexion avec la série The Mandalorian. SPOILERS.

Cette semaine, l’épisode de The Mandalorian a dévoilé une connexion intéressante avec le film Star Wars L’Ascension de Skywalker. Le film, sorti cette semaine a un lien avec la série de Disney+ en rapport avec “Bébé Yoda”. Si vous n’avez pas vu l’épisode de The Mandalorian et que vous n’avez pas non plus vu le film, sachez que la suite de cet article est spoiler sur le film et la série.

Si l’Enfant ne fait pas d’apparition dans le film comme certains espéraient, la connexion avec le film le concerne indirectement. Dans la série, Greef Karga (Carl Weathers) est blessé par des créatures durant une attaque sur la planète Nevarro. Ces créatures ont injecté un poison létal qui s’étend rapidement dans son organisme. “Bébé Yoda” qui est sensible à la Force, utilise son pouvoir pour soigner.

Dans le film, les fans peuvent découvrir un acte similaire. Quand Rey, Finn et Poe se retrouvent coincés dans une série de tunnels avec un serpent de sable gigantesque. Il est blessé ce qui le rend encore plus hostile. Pour le calmer, Rey va utiliser la Force pour le soigner puis l’éloigne sans qu’il n’attaque ses amis.

J.J. Abrams avait prévenu que la Force serait utilisée d’une nouvelle manière. C’est la première fois que le pouvoir de guérison de la Force est utilisé de manière aussi explicite à l’écran et cela a eu lieu deux fois cette semaine, sur le petit et le grand écran.

The Mandalorian n’est pas une série centrée sur les Jedi et les personnages de la série sont étrangers au concept de la Force. Voir cette petite créature avec ce pouvoir mystérieux est vraiment bizarre pour eux mais ils savent désormais qu’ils sont face à quelqu’un de spécial. Tout le monde est après cet Enfant et le dernier épisode a montré qu’il était en danger.

La saison 1 de The Mandalorian arrive à sa fin le 27 décembre prochain.

Crédit ©Lucasfilm