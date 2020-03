Avengers Infinity War : Iron Man et Doctor Strange échangent leurs costumes dans une scène coupée

Il existe bien une scène du film Avengers Infinity War avec Iron Man et Doctor Strange qui échangent leurs costumes.

Il y a quelque temps, un artwork de Doctor Strange portant l’armure d’Iron Man a fait le tour de la toile. Cela laissait ainsi entendre que le film Avengers Infinity War aurait dû contenir le sorcier dans le costume de Tony Stark.

Selon Kevin Smith, qui a eu le privilège de rencontrer les scénaristes de Avengers Infinity War et Avengers Endgame, il existe plus que de simples artworks, une scène aurait été filmée puis coupée au montage. Evidemment, elle n’est disponible nulle part.

Il explique : « Il y a des images ou une photo de Robert Downey Jr portant la cape qui est sortie bien avant la sortie d’Infinity War, nous savons donc qu’ils l’ont filmé. Nous savons personnellement qu’ils l’ont filmé parce que lorsque les scénaristes sont venus nous parler à la maison, ils nous ont dit « Vous voulez voir quelque chose ? » et ils ont sorti leur téléphone et nous ont littéralement montré – non pas le dessin qui circule – mais ils nous ont montré Sherlock dans le costume de Iron Man. Il portait le costume et Tony se tenait à côté de lui et portait la cape. »

La scène en question aurait dû se dérouler dans le vaisseau d’Ebony Maw où Strange était retenu prisonnier. Finalement, les scénaristes et les réalisateurs ont décidé de ne pas montrer l’échange de costume entre les deux « Sherlock ».

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel