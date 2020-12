She-Hulk : La série sera une comédie juridique d’une demi-heure

La série She-Hulk avec Tatiana Maslany aura un ton décalé et sera une comédie juridique d’une demi-heure.

Marvel a enfin donné quelques informations sur la série She-Hulk, qui jusqu’à présent était un mystère. Si vous vous attendiez ce que She-Hulk soit un mélange entre Jessica Jones pour le côté héroïne forte et Daredevil pour la partie juridique, c’est raté.

Le ton sera très différent puisque la série sera une sitcom.Il semble aussi que son travail d’avocate sera plus au centre de la série que son rôle de super-héroïne.

Le président de Marvel Studios a dévoilé que la série sera une comédie juridique d’une demi-heure. Il dit cependant que la série s’inspirera et « restera fidèle » aux comics She-Hulk des années 1980 de l’auteur-artiste John Byrne, qui a adopté une approche semi-satirique du personnage, faisant même d’elle l’un des rares personnages de Marvel à pouvoir briser le quatrième mur.

Quand on regarde l’équipe qui se trouve derrière la série, il n’est pas étonnant que ce soit une comédie. Jessica Gao, qui sera la showrunner de la série, a notamment travaillé sur Silicon Valley et Rick et Morty. Quant à la réalisation, elle a été confiée à Kat Coiro et Anu Valia qui ont respectivement réalisé des épisodes de It’s Always Sunny in Philadelphia et A.P. Bio

La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Feige a qualifié la série de « très drôle », avant de teaser l’arrivée d’autres personnages du MCU. « Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, on ne sait jamais quels personnages de Marvel vont apparaître d’épisode en épisode », a déclaré Feige.

Il a aussi été confirmé que Mark Ruffalo reprendra son rôle de Bruce Banner dans la série. On ne sait pas si on le verra sous sa forme « Smart Hulk » comme dans Avengers Endgame ou s’il sera uniquement sous sa forme humaine.

La série devrait aussi voir le retour de Tim Roth en Abomination, un rôle qu’il tenait dans le film L’Incroyable Hulk.

She-Hulk est attendue pour une diffusion courant 2022 sur Disney+.

Source : Emmy Magazine / Crédit ©Marvel/DR/BBC