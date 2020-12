Black Adam : Quintessa Swindell sera Cyclone dans le film DC

Quintessa Swindell de la série Trinkets rejoint Dwayne Johnson dans le film DC Black Adam.

Après des années en développement, le film Black Adam prend enfin forme et continue de caster des acteurs. ON apprend ainsi via The Hollywood Reporter que Quintessa Swindell rejoint Dwayne Johnson, qui est attaché au rôle principal.

Acteur.trice non-binaire, Swindell jouera le personnage anti-héros de DC Comics Cyclone, qui sera représenté comme un membre de la Justice Society. Dans les comics DC, Cyclone, alias Maxine Hunkel, est la petite-fille de Red Tornado. Cyclone a la capacité de manipuler le vent et le son.

Swindell a joué dans la série Netflix Trinkets ainsi que dans la série à succès Euphoria de HBO.

Swindell devrait également apparaître dans la nouvelle version de la série En Analyse de HBO face à la lauréate aux Emmy Uzo Aduba. Côté film, Swindell sera bientôt dans Voyagers aux côtés de Colin Farrell et Tye Sheridan, mais Black Adam représente son premier rôle majeur dans un film gros film

Outre Dwayne Johnson dans le rôle titre, le casting comprend également Aldis Hodge (Leverage, The Invisible Man) dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo (À tous les garçons que j’ai aimés, The Fosters) dans le rôle d’Atom Smasher et Sarah Shahi (The L Word, Person of Interest) jouera Adrianna Tomaz.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Black Adam n’a pour le moment pas de date de sortie.

Source : THR / Crédit ©DR