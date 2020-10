En Analyse : HBO commande officiellement le reboot avec Uzo Aduba en psy

Dix ans après sa fin initiale, la série En Analyse revient sur HBO pour une saison 4 avec Uzo Aduba dans le rôle principal.

Une série culte de HBO va faire son retour. La chaine premium annonce officiellement le retour de la série En Analyse (In Treatment en VO) pour une saison 4, avec des changements. Gabriel Byrne qui jouait le rôle principal du Dr Paul Weston, laisse la place à Uzo Aduba (Orange Is The New Black, Mrs America) qui sera désormais la thérapeute de la série. Ironique quand on sait qu’elle a joué un personnage nommé « Crazy Eyes ».

Dans la série originale qui a duré 3 saisons sur HBO entre 2008 et 2010, on suivait le Dr Weston qui pendant quatre soirs par semaine était auprès de différents clients interprétés par des acteurs et actrices comme Blair Underwood, Dane Dehaan, Melissa George ou encore Mia Wasikowska, puis le cinquième jour de la semaine, on le voyait suivre sa propre thérapie, étant traité par son mentor joué par Dianne Wiest.

Dans cette nouvelle version de l’adaptation de la série israélienne BeTipul, la triple lauréate aux Emmy Awards jouera le Dr Brooke Lawrence qui est désormais la thérapeute centrale de la série. Elle suivra trois clients différents tout en gérant ses propres problèmes. Pour le moment, on ne sait pas qui joueront les clients mais des annonces seront bientôt faites.

La production de la saison 4 d’En Analyse devrait commencer cet automne selon les directives du COVID-19, avec une diffusion prévue pour 2021.

Les trois premières saisons de En Analyse sont disponibles sur OCS.

Source : EW / Crédit ©DR