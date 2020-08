Black Adam : Teaser, concept arts, logo et les membres de la Justice Society révélés au DC FanDome

Dwayne Johnson a révélé un teaser, des concept arts pour Black Adam ainsi que les membres de la Justice Society qui seront dans le film.

La nuit dernière, Dwayne « The Rock » Johnson a participé au DC FanDome et l’acteur a fait quelques révélation, notamment quels seront les membres de la Justice Society dans le film Black Adam dont il est la vedette.

Johnson fera ses débuts en tant que super-héros en tant que supervillain de DC dans la suite de Shazam et dans le film spin-off qui est prévu depuis un moment maintenant. L’acteur a confirmé que l’équipe de super-héros, la Justice Society, sera présentée et comprendra Hawkman, Doctor Fate, Cyclone et Atom Smasher joué par Noah Centineo qui a rejoint The Rock durant le FanDome.

La production a également révélé des concept arts de chacun ainsi que le logo :

THE JUSTICE SOCIETY OF AMERICA ♥️ pic.twitter.com/P3NMzTLMZh — The Arkham Guy 👁️ (@ggangelglez) August 22, 2020

Une vidéo teasing, créée avec l’aide de l’artiste BossLogic a également été dévoilée. Si elle ne contient aucune image du film qui n’a pas encore été filmé, elle explique les origines du personnage. Cinq mille an après avoir été emprisonné, Black Adam est libre et plus rien ne pourra l’arrêter.

« L’une des choses que j’ai toujours admirées à son sujet est que c’est un anti-héros », a déclaré Johnson à propos de son personnage. J’aime qu’il ne soit pas dans les rangs et qu’il a son propre sens de la justice et j’aime que ses origines soient celles d’un esclave – son peuple a été réduit en esclavage et sa famille a été réduit en esclavage … il a senti le fardeau et les pressions d’une plus grande entité le retenant. Lorsque vous venez de là, il y a une énergie différente… qui informe sur le fonctionnement de Black Adam. »

« Nous savons qu’il est l’un des [personnages] les plus puissants de l’univers DC », a ajouté Johnson, « mais [les super-héros] doivent faire preuve d’un peu de retenue quand ceux-ci s’opposent à eux. Mais cette idée que vous pouvez prendre tout les pouvoirs de Black Adam et qu’il ne se retienne pas – cela en fait une combinaison puissante, explosive et très dangereuse et, pour moi, très sympathique. C’est un gardien impitoyable de la justice. »

Black Adam sortira courant 2021.

Black Adam – Backstory