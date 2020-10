Timothée Chalamet, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio et d’autres pour un film Netflix

Timothée Chalamet, Meryl Streep, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio et plein d’autres stars pour le film Netflix Don’t Look Up réalisé par Adam McKay.

Netflix continue d’aligner les stars pour ses projets à venir. Don’t Look Up, le prochain film d’Adam McKay, réunira effectivement un nombre impressionnant de stars.

Ainsi Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry, Jennifer Lawrence, Rob Morgan et le français et Tomer Sisley sont tous annoncés au casting.

Le film Don’t Look Up, se concentrera sur deux astronomes qui se lancent dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité de l’approche d’un astéroïde qui détruira la Terre. C’est tout ce qu’on sait sur le film pour le moment mais il semble assez éloigné des récents films nominés aux Oscars de McKay comme The Big Short et Vice.

Don’t Look Up sera le premier projet Netflix de DiCaprio, mais pas le premier en streaming. Il partagera également la vedette avec Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese pour Apple TV +.

Au dernière nouvelle, Adam McKay travaillait aussi sur la série Parasite basée sur le film oscarisé de Bong Jong-ho, pour HBO.

