Parasite : Mark Ruffalo courtisé pour la série basée sur le film oscarisé ?

Mark Ruffalo serait considéré par HBO pour jouer dans la série Parasite basée sur le film tout juste oscarisé.

Le week-end dernier, le film Parasite est entré dans l’histoire des Oscars en remportant l’Oscar du meilleur film. C’est le premier film non anglophone a gagné ce prix très convoité par les cinéastes.

Récemment, la chaine HBO a annoncé qu’elle préparait une série basée sur le film de Bong Joon Ho. Le projet en est au début de son développement mais selon Collider, un acteur serait déjà dans la ligne de mir de la chaine pour l’un des rôles principaux. Mark Ruffalo (Avengers) serait en effet considéré pour jouer dans la série limitée.

Pour cette série en 6 épisodes basée sur le scénario du film co-écrit par Han Jin-won, Bong Joon Ho s’est associé à Adam McKay (The Big Short, Vice). Pour rappel le film suit les Kim, une famille pauvre qui s’intègre dans la vie de riche de la famille Park.

Pour le moment, les détails de la série sont gardés secrets mais il est possible que les personnages de la série ne soient pas complètement calqués sur ceux du film. Collider a contacté HBO qui reste très discret et refuse de confirmer le casting de Ruffalo : « La série limitée HBO inspirée de Parasite est aux premiers stades de développement, et spéculer sur n’importe quel personnage ou casting est follement prématuré. »

La production de la série ne devrait ainsi pas commencer tout de suite. McKay a plusieurs projet en cours et Bong Joon Ho prend le temps de mettre les idées de la série en place.

Mark Ruffalo est déjà en collaboration avec HBO. L’acteur sera bientôt dans la mini série I Know This Much is True dans laquelle il joue des jumeaux. Cette série devrait arrivée à l’antenne en avril prochain.

