Stranger Things saison 5 : Joseph Quinn tease le retour possible d’Eddie

Joseph Quinn commente la possibilité qu’Eddie Munson fasse une apparition dans la dernière saison de Stranger Things.

Malgré la disparition malheureuse du personnage dans la saison 4 de Stranger Things, le public de la série a peut-être encore une chance de voir Eddie Munson. L’acteur Joseph Quinn, qui a joué le rôle préféré des fans, n’a pas écarté un possible retour en tant que personnage dans la saison finale.

La cinquième et dernière saison de Stranger Things est actuellement en cours de production. Bien qu’Eddie Munson ait été tué lors de la saison 4, il n’est pas impossible que le personnage apparaisse dans la saison 5, compte tenu de sa popularité auprès des fans, éventuellement pour une scène de flashback.

D’après une vidéo publiée parle compte Joseph Quinn Source UK, Quinn était au Facts Comic-Con lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant d’un possible retour d’Eddie dans la saison 5. Quinn a répondu timidement : « Je sais, mais je suis Je ne vous le dis pas ! C’est une bonne question. »

A new video of Joseph Quinn being asked if he is coming back next season.

🎥 Facts Convention pic.twitter.com/OYa63ZwZse

— Joseph Quinn Source UK (@JQuinnSourceUK) April 6, 2024