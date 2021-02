Uncharted : Comme « si Indiana Jones et James Bond avaient eu un bébé »

Tom Holland décrit son rôle principal dans Uncharted à mi-chemin entre Indiana Jones et James Bond.

Si Tom Holland est actuellement Spider-Man, il sera bientôt dans la peau d’un autre personnage iconique de la pop-culture : Nathan Drake. Avec Uncharted, il est ainsi le lead d’un film qui pourrait se transformer en une autre franchise potentiellement lucrative.

En discutant récemment du rôle, Holland a décrit son personnage comme étant à mi-chemin entre Indiana Jones et James Bond : « Je pense que la façon la plus simple de décrire le film sans le dénigrer en aucune façon est comme si Indiana Jones et James Bond avaient eu un bébé, ce serait Nathan Drake. C’est ainsi que je continue de décrire le film. »

L’acteur a aussi parlé du tournage et comment il a vécu cette expérience qui est différente de celle de Spider-Man : « C’était une expérience incroyable. C’était en fait beaucoup plus un défi que je ne le pensais. C’est un type de film de franchise très, très différent de ce à quoi je suis habitué … » confie Holland.

Il ajoute : « Jouer Peter Parker, c’est un peu comme jouer une version de moi-même, seulement un peu plus jeune, et jouer à Nathan Drake, c’est jouer quelqu’un que je ne suis vraiment pas, et évidemment plus vieux que moi. Mais au fur et à mesure du processus, c’était très amusant, j’ai vraiment apprécié. J’ai fait quelques cascades dans ce film dont je suis extrêmement fier. »

Après plusieurs changements de réalisateurs, réécritures de scripts et changements de casting, le film a enfin été tourné. Uncharted, a été repensé pour se concentrer sur un Nathan beaucoup plus jeune, joué par Tom Holland, et Wahlberg joue Sully, le mentor et ami de longue date de Nathan.

L’histoire aura quelque chose à voir avec le célèbre explorateur Ferdinand Magellan et contient des personnages interprétés par Antonio Banderas, Sophia Ali (Truth or Dare) et Tati Gabrielle (Les Nouvelles Aventures de Sabrina).

Réalisé par Ruben Fleischer, Uncharted est annoncé pour une sortie le 14 juillet 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Sony