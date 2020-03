The Batman : Détails sur le personnage de Peter Sarsgaard

Détails sur le personnage de Peter Sarsgaard dans le film The Batman.

Le film The Batman est toujours en production en Angleterre et son tournage n’a pas encore été interrompu par le Coronavirus. Peter Sarsgaard fait partie de la distribution du film The Batman et il a donné quelques détails sur son personnage.

L’acteur incarne un procureur nommé Gil Colson, un tout nouveau personnage créé pour le film qui n’existe pas dans les comics mais qui pourrait tiré son inspiration d’un personnage déjà existant.

Récemment invité dans le talk show de Stephen Colbert, Peter Sarsgaard confie sur son personnage : « Je suis procureur et je suis essentiellement un politicien qui a du mal à dire la vérité, » dit-il.

Gothan City est une ville connue pour être remplie de personnes corrompues, on image ainsi que Gil Colson fera partie de la corruption de la ville. On ne sait pas pour le moment qu’elle sera sa relation avec Bruce Wayne / Batman.

Quand Sarsgaard a été annoncé au casting, la rumeur disait qu’il jouerait Harvey Dent, alias Double-Face (Two-Face). Cette assomption n’était pas très loin de la vérité puisque Dent est procureur. Il est ainsi possible que Gil Colson soit basé en partie sur Harvey Dent. Il est aussi possible qu’on nous mente et qu’il joue vraiment Harvey Dent

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone et Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman sortira en juin 2021.

Source : Movieweb, / Crédit © DR