Suicide Squad 2 : Bane est-il dans le film ? (Photos de tournage)

Des photos de tournage de The Suicide Squad 2 laissent entendre que Bane sera peut-être présent dans le film de James Gunn.

Est-ce que Bane sera présent dans le nouveau Suicide Squad ? Des photos de tournage du film ont fait surface et la toile est en pleine spéculation. La production est actuellement au Panama pour le tournage et un drapeau a été vu sur place. Ce drapeau est apparemment celui de Santa Prisca, un lieu fictif des Caraïbes du DC Universe.

Les fans de DC savent que Santa Prisca est le lieu où se trouve Pena Duro la prison où Bane est détenu. Est-ce un simple easter egg ou Bane se trouve-t-il vraiment dans le film ? Il est possible que Santa Prisca soit dans le film sans que Bane ne fasse une apparition.

Temos quase certeza de qual país é esse. Ele aparece muito nas HQs da DC Comics, mas não lembramos o nome. Alguém pode verificar o nome? Isso pode nos dar algumas dicas do que esperar de #TheSuicideSquad💀 https://t.co/8CxjJsTLm2 pic.twitter.com/uRxfgsrL1F — DCVERSO (@Centraldcnauta) February 13, 2020

Ok. #TheSuicideSquad💀 do @JamesGunn se passará ou em Corto Maltese ou em Santa Prisca. Aliás, Santa Prisca é conhecida por sua prisão, Peña Duro, local onde o Bane cresceu e também é onde fica localizada o Culto de Kobra. pic.twitter.com/DvYNH3W9fM — DCVERSO (@Centraldcnauta) February 13, 2020

Notez que ce ne sont que des spéculations, on ne sait pas si Bane est prévu pour le film. Il est aussi possible que ce soit Corto Maltese et non Santa Prisca. James Gunn reste très discret sur le contenu du film, on ne sait pas où il emmènera ses personnages.

Ces images de tournage arrivent peu de temps après celles qui dévoilent Harley Quinn dans un nouveau costume.

Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) Viola Davis (Amanda Waller) et Margot Robbie (Harley Quinn) seront de retour pour ce nouveau film qui ne sera pas une suite du film sorti en 2016 mais plus un semi-reboot.

Taika Waititi, Pete Davidson et Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Idris Elba, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi, Michael Rooker et Sean Gunn seront aussi à l’affiche du film.

Réalisé par James Gunn, The Suicide Squad sort le 6 août 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros