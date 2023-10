Wonka : Hugh Grant chante sa chanson Oompa Loompa dans le nouveau trailer

Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Wonka avec Hugh Grant qui chante sa chanson Oompa Loompa.

Une nouvelle bande-annonce pour le film Wonka avec Timothée Chalamet dans le rôle principal de Willy Wonka a été dévoilée par Warner Bros. La première bande-annonce de Wonka s’est terminée par un avant-goût de la fameuse chanson Oompa Loompa chantée par Hugh Grant. Maintenant, les spectateurs peuvent entendre un peu plus le chant du petit bonhomme orange.

Wonka voit Grant retrouver le réalisateur Paul King, avec qui il a travaillé dans Paddington 2. Comme le montre la bande-annonce, Wonka inclura des décors visuels éblouissants similaires à ceux que King a déployés dans ses deux films Paddington, comme le piège complexe que Wonka utilise pour emprisonner l’Oompa Loompa dans une bouteille en verre et le fauteuil mécanique que bonhomme orange utilise.

Wonka est l’histoire d’origine du chocolatier charismatique au centre du roman pour enfants emblématique de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Willy Wonka a déjà été interprété à l’écran par Gene Wilder et Johnny Depp, mais l’incarnation de Chalamet est plus jeune – essayant toujours de se faire connaître dans le monde en tant que créateur de délicieuses friandises.

La nouvelle bande-annonce révèle également que le Wonka de Chalamet a une approche résolument démocratique dans la fabrication de ses bonbons. Il souhaite que ce soit abordable pour tous, ce que les fournisseurs de bonbons établis n’apprécient pas. C’est pourquoi nous voyons le chef de la police joué par Keegan-Michael avertir le chocolatier de ne pas vendre de chocolat dans cette ville.

Chalamet donne la réplique à Calah Lane (Le Jour Viendra où…), Keegan-Michael Key (The Prom), Paterson Joseph (Vigil), Matt Lucas (Paddington), Mathew Baynton (The Wrong Mans), Sally Hawkins (La Forme de l’eau), Rowan Atkinson (Mr Bean), Jim Carter (Downton Abbey), Olivia Colman (La Favorite) Natasha Rothwell (White Lotus, Insecure), Rich Fulcher (Il était une fois 2), Rakhee Thakrar (Sex Education), Tom Davis (Paddington 2) et Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2).

Réalisé par Paul King (la saga Paddington), Wonka sera dans les salles le 13 décembre 2023.

Wonka – Bande-annonce officelle 2 VF

Wonka – Bande-annonce officelle 2 VOST

Crédit ©Warner Bros